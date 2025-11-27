Teatro en Mar del Plata: se presentó la Temporada 2026 con el slogan “Precios Amigables”
Con los elencos que estarán presentes en los teatros América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno, se llevó a cabo la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata en La Stampa. Los actores y actrices más importantes del país se reunieron para anunciar a los medios su esperado desembarc artístico en La Feliz.
Soledad Silveyra, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Agustín “Rada” Aristarán, Flor Peña, Juan Ingaramo, Martín Seefeld, Damián de Santo, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Nico Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Natacha Córdoba, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht participaron del encuentro.
Carlos Rottemberg dio inicio al evento con un mensaje muy esperado: “Anunciamos hace tres años los ‘Precios Amigables’, una marca registrada de la empresa que garantiza a todo el público nacional la posibilidad de acceder a nuestras obras con un valor que permite ampliar la masa crítica de espectadores. Vamos a contar con una entrada garantizada hasta el final de la temporada, en un sector de la platea en todos nuestros teatros, de $35.000, válida para todas las formas de pago. Esta fórmula funcionó increíblemente por dos factores: gracias a los artistas, que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer, y gracias a la prensa nacional, que se ocupó de informar a todo el país la propuesta, dando certezas sobre la oferta que se presentaba”.
Cada elenco dialogó con los medios y realizó junto a Rottemberg la tradicional foto con los pulgares en alto, sello característico del empresario teatral, quien continúa comprometido con la calidad de los proyectos que ofrece cada año, celebrando en 2026 su 48ª temporada ininterrumpida en la ciudad feliz.