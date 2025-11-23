Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, reveló que padece un cáncer agresivo y tiene un pronóstico de menos de un año
La periodista Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, reveló que fue diagnosticada con un cáncer extremadamente agresivo y que los médicos le pronosticaron menos de un año de vida. La noticia fue difundida en una columna personal publicada en The New Yorker, coincidiendo con el 62° aniversario del asesinato de su abuelo en Dallas.
Schlossberg, de 35 años, madre de dos hijos y reconocida por su labor periodística en temas climáticos, ha sido una firme crítica de su primo segundo Robert F. Kennedy Jr. por su desempeño como secretario de Salud en el gobierno de Donald Trump. En su texto, describió la conmoción que sintió al ver su ratificación en el cargo mientras ella transitaba su enfermedad.
La periodista es hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, además de nieta del 35º presidente de Estados Unidos y de Jacqueline Kennedy Onassis. En la columna, titulada “Una batalla con mi sangre”, detalla que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda tras dar a luz en mayo de 2024. Antes de enfermar, llevaba un estilo de vida saludable, que incluía correr, esquiar e incluso participar en una travesía a nado por el río Hudson para apoyar a la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma.
A pesar de haber recibido quimioterapia y un trasplante de médula ósea, sus médicos le informaron que su pronóstico sigue siendo desfavorable. “Durante mi más reciente prueba clínica, mi doctor me dijo que podría mantenerme con vida por un año, tal vez”, escribió. Agregó que lo primero que pensó fue en sus hijos: “Temo que no me recuerden”.
Su hijo nació en 2022 y su hija en 2024. Schlossberg también expresó el miedo que siente por el dolor que su eventual muerte podría causarle a su madre, quien fue embajadora de Estados Unidos en Australia y Japón. Recordó además otras tragedias familiares: su tío John F. Kennedy Jr. murió en un accidente aéreo a los 38 años, y su abuela Jacqueline Kennedy Onassis falleció de cáncer cuando ella era niña.
En otro tramo del artículo, se refirió a su angustia al ver a RFK Jr. —hijo de Robert F. Kennedy, también asesinado durante una campaña presidencial— asumir un cargo clave sin experiencia en salud pública. “Vi desde mi cama en el hospital cómo Bobby, contrario a la lógica y al sentido común, era ratificado en el cargo, a pesar de nunca haber trabajado en medicina o salud pública”, señaló. “El sistema sanitario del que dependía me pareció frágil, inestable”.
A comienzos de noviembre, su hermano Jack Schlossberg anunció su intención de competir por un escaño en el Congreso por el estado de Nueva York. El sábado compartió el artículo de Tatiana con una frase contundente: “La vida es corta -dale con todo”.
La influencia de la familia Kennedy en la vida política de Estados Unidos, marcada por logros y tragedias a lo largo de generaciones, sigue ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva del país.