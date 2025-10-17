Tasas de locos: el descubierto para empresas trepó al 190%, récord desde 2009
La disparada de la tasa de interés entre bancos (REPO) de los últimos días, que el miércoles llegó a un pico de 165%, rebotó en el resto de la economía. Así como los plazo fijo empezaron a ajustarse, también lo hicieron las tasas que pagan las empresas para financiarse en el día a día mediante los adelantos en cuenta corriente.
Las empresas están tomando la menor cantidad de decisiones posibles hasta que pasen las elecciones, pero las que no tienen otra opción de acudir a los descubiertos para financiar el día a día o ante un bache momentáneo en sus finanzas, cuando van al banco se encuentran con tasas que no se ven hace al menos 16 años.
El martes, el costo del dinero para las compañías tocó 129% y el miércoles voló hasta 190%, el valor más alto que se registra desde que comenzó esta serie en el Banco Central, en enero de 2009. Este jueves, esta tasa de interés de préstamos por adelantos en cuenta corriente retrocedió hasta 100%. Son tasas para préstamos de más de $ 10 millones a 1 a 7 días.
Para encontrar estos valores tan altos hay que remontarse a otro período electoral. El último récord había sido 131%, en la semana posteriores a las elecciones presidenciales de octubre de 2023, cuando ganó Sergio Massa seguido de Javier Milei.
La suba de tasa es efecto de la falta de pesos (iliquidez) que hay en el mercado, porque todos buscan escapar de la moneda local y dolarizarse.
¿Qué pueden hacer las compañías mientras tanto ante estas tasas? La experiencia es que empiezan a usar otras fuentes “heterogéneas” de financiación: patean el pago a proveedores, dejan de abonar impuestos o aportes patronales, liquidan stock o frenan compras no esenciales.