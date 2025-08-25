Tarjeta SUBE: vence el beneficio para personas con discapacidad y deben renovarlo
El beneficio de la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad vence el domingo 31 de agosto, por lo que las autoridades recordaron la importancia de realizar el trámite de renovación. La gestión puede hacerse de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, en la Unidad de Gestión ubicada en avenida Almafuerte 233.
Desde el área correspondiente aclararon que, en caso de no realizar la renovación en término, el sistema comenzará a cobrar el boleto común. Sin embargo, remarcaron que pasada la fecha límite los beneficiarios podrán acercarse en cualquier momento a realizar el trámite y recuperar el beneficio.
El procedimiento puede ser efectuado tanto por el titular de la tarjeta como por padre, madre, tutor, familiar o acompañante terapéutico, siempre que presenten la documentación que acredite el vínculo.
Documentación obligatoria para renovar la SUBE
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
- DNI del beneficiario (original)
- Tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario. En caso de no contar con la tarjeta o haberla extraviado, puede utilizarse una nueva, siempre que no se encuentre registrada a nombre de otra persona.