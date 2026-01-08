Tarifazo eléctrizante: el EPRE arranca el 2026 castigando a los hogares entrerrianos
Mientras el Gobierno de Entre Ríos repite el discurso de la prudencia fiscal y la protección a los usuarios, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) oficializó un nuevo esquema tarifario que vuelve a golpear el bolsillo de los entrerrianos. A través de la Resolución Nº 01/26, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.251, se aprobaron los valores que las distribuidoras eléctricas aplicarán desde enero, bajo una maraña de normas, decretos y resoluciones que esconden una decisión política clara: la energía sigue siendo variable de ajuste.
El EPRE fundamentó la medida en una extensa lista de resoluciones provinciales y nacionales, decretos y notas de ENERSA, dejando en evidencia que la política energética del Ejecutivo provincial se limita a trasladar mecánicamente los aumentos sin ofrecer una estrategia propia que amortigüe el impacto social. Todo se decide “en función de normas superiores”, aunque el costo final siempre lo paguen los usuarios.
Desde el organismo regulador se aclaró que se mantiene el esquema de segmentación de subsidios para usuarios residenciales, conforme a disposiciones nacionales. Sin embargo, la letra chica confirma que no hay alivio real, sino una continuidad del esquema transitorio que posterga definiciones mientras las boletas siguen subiendo.
En el caso de Entidades de Bien Público, clubes de barrio y de pueblo, el cuadro tarifario aprobado establece que se les aplique el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales Nivel 2, pero sin subsidio provincial, una decisión que contradice el discurso oficial de acompañamiento a las instituciones sociales y comunitarias.
Además, el EPRE dejó explícito que el cuadro tarifario tendrá vigencia solo hasta que se reglamente el Decreto PEN Nº 943/25 y se comunique el padrón del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, lo que confirma que el esquema aprobado es precario, provisorio y sujeto a nuevos aumentos en cualquier momento.
La resolución fue firmada por el interventor del EPRE, Marcos Rodríguez Allende, quien aprobó los valores tarifarios de enero de 2026 y dispuso que se apliquen los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación, dejando a Entre Ríos en un rol meramente ejecutor, sin margen —o sin voluntad— para discutir el impacto local.
Incluso, se ordenó que en las facturas figure la leyenda “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”, un agregado más simbólico que real, ya que el esquema aprobado no implica una política activa de subsidios, sino apenas una adecuación administrativa que busca maquillar el ajuste.
En síntesis, bajo el ropaje de resoluciones técnicas y referencias normativas, el Gobierno de Entre Ríos convalida un nuevo aumento de la energía eléctrica, vuelve a cargar el costo sobre hogares e instituciones y posterga, una vez más, una discusión de fondo sobre una política energética provincial que priorice a los usuarios y no solo el equilibrio de planillas.
Cuadro Tarifario
