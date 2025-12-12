Tarabella y Dillon harán historia: por primera vez dos mujeres conducirán la UNL en el período 2026-2030
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) vivió una jornada histórica: Laura Tarabella fue electa rectora y Liliana Dillon, vicerrectora, para el período 2026-2030, marcando la primera vez en los 106 años de la institución que dos mujeres encabezarán simultáneamente la conducción universitaria.
La elección se realizó este jueves 11 de diciembre en el Paraninfo, durante la sesión de la Asamblea Universitaria, órgano máximo de gobierno. La convocatoria contó con 247 miembros presentes sobre 268, en un recinto colmado por autoridades, exrectores y representantes del sistema universitario nacional.
Tras una extensa lista de oradores, se procedió a la votación. Tarabella obtuvo 243 votos sobre 247 emitidos, con 3 en blanco y uno anulado. Para la vicerrectoría, Dillon recibió 242 votos, con 4 en blanco sobre 246 votos emitidos. Ambas fueron ovacionadas al momento de conocerse los resultados.
En su discurso, Tarabella agradeció la confianza de la comunidad universitaria y destacó: “La presencia de dos mujeres en la fórmula rectoral muestra el camino recorrido, el trabajo realizado por muchas mujeres, a veces en silencio”. La rectora electa remarcó su compromiso con una UNL más inclusiva, respetuosa de la diversidad y con políticas orientadas a ampliar derechos: “Consolidamos la institucionalidad del cogobierno y seguiremos construyendo una universidad que reconozca capacidades y promueva igualdad”, afirmó.
También hizo referencia al contexto nacional que atraviesa la educación superior, señalando “los permanentes ataques a la universidad pública y al sistema científico-tecnológico”. Sobre el futuro, sostuvo que la UNL deberá sostener su trayectoria con gestión transparente, innovación y fortaleza institucional, convocando a la comunidad universitaria a trabajar unida: “Construyamos juntos la UNL del futuro”, concluyó.
Por su parte, Dillon subrayó que la decisión de la Asamblea trasciende nombres propios y define el rumbo de la institución: “Requiere el gesto político e institucional que está en la raíz de nuestra identidad: la voluntad colectiva de gobernar democráticamente”. La vicerrectora electa destacó el rol estratégico de la UNL en el desarrollo regional, poniendo en valor su proyección territorial, su impacto productivo y su aporte al sistema científico y tecnológico: “Nuestra universidad no solo acompaña el desarrollo de la región, lo impulsa y lo amplifica”, sostuvo.
Durante su intervención, repasó la expansión institucional de la UNL en distintas localidades y la consolidación de infraestructura clave como el Parque Tecnológico, institutos y laboratorios de excelencia. También reivindicó el vínculo entre la universidad, el sector productivo y los gobiernos locales a través de proyectos de innovación y asesoramiento técnico.
El acto contó con la presencia del rector Enrique Mamarella, el secretario general Adrián Bollati, el rector de la UNR Franco Bartolacci, exrectores de la UNL y autoridades universitarias de diversas áreas.
Sobre las nuevas autoridades
Tarabella, oriunda de San Vicente, es profesora de Geografía formada en la FHUC-UNL y posee una extensa trayectoria en gestión universitaria. Fue consejera estudiantil, docente y, en dos períodos consecutivos, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias. También ejerció funciones de conducción en áreas académicas de la UNL y en espacios asociativos nacionales como CODESOC y ANFHE.
Dillon, contadora pública y magíster en Docencia Universitaria, es docente e investigadora en la UNL desde hace más de 30 años. Con especialización en desarrollo local y economía social, ocupó cargos de gestión en la Facultad de Ciencias Económicas y participa actualmente del CODECE, donde preside la Comisión de Enseñanza a nivel nacional.