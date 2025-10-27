Tan Biónica vuelve después de diez años con El Regreso, su nuevo disco de estudio
Tras una década de silencio discográfico, Tan Biónica confirmó este lunes al mediodía el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, titulado El Regreso. El disco, que verá la luz el 4 de noviembre en todas las plataformas digitales, marcará el retorno creativo del grupo luego de diez años, desde la publicación de Hola Mundo en 2015.
El nuevo material incluirá diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, reafirmando el espíritu ambicioso y transversal de la banda. Además, se anunció una edición especial en vinilo, disponible desde el 27 de octubre a través del sitio oficial del grupo, pensada como una pieza de colección para sus seguidores más fieles.
El lanzamiento llega en un momento de plena efervescencia para Tan Biónica, luego de su multitudinaria gira de regreso, que comenzó con el reencuentro en el Lollapalooza Argentina 2023 y continuó con una serie de shows agotados en el Movistar Arena, River Plate, Vélez y el Estadio Único de La Plata. Sin embargo, hasta ahora, todo el repertorio había girado en torno a sus clásicos, sin material nuevo.
Por eso, El Regreso representa un nuevo capítulo artístico: la vuelta al estudio, con canciones inéditas y la promesa de una etapa renovada para una banda que volvió para quedarse.
El video del anuncio: una terapia de grupo con humor
Para anunciar el disco, Tan Biónica publicó un video en redes sociales junto al actor Federico D’Elía, quien interpreta a un psicólogo en una parodia de sesión grupal. En el clip, Bambi Moreno Charpentier abre la charla diciendo:
“Hola, soy Bambi, integrante de Tan Biónica. Y hoy estoy acá porque hace diez años, cinco meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo”.
Los músicos confiesan tener miedo de lanzar material inédito, a lo que D’Elía responde:
“Generalmente el miedo viene a decirnos algo: que les importa, que todavía tienen ganas”.
El cierre del video funciona como guiño a su canción La melodía de Dios y a la fecha de lanzamiento:
“Lamentablemente el tiempo terminó. Pero… ¿qué pasó el 4 de noviembre?”, pregunta el psicólogo.
A lo que Chano Moreno Charpentier responde:
“Ok, no importa lo que pasó el 4 de noviembre. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tan Biónica vuelve a sacar un disco”.
Un regreso que combina nostalgia y futuro
Formada en Buenos Aires por Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpentier, Diego Lichtenstein y Sebastián Seoane, Tan Biónica se consolidó como una de las bandas más influyentes del pop-rock argentino de las últimas dos décadas. Entre 2010 y 2015 dominaron las radios y lograron algo poco común: sonar en todos lados sin perder identidad.
Tras Hola Mundo, los problemas de salud de Chano derivaron en una pausa indefinida que terminó en separación. Cada integrante siguió su propio camino, pero el anuncio sorpresa en el Lollapalooza 2023 marcó un antes y un después: lo que iba a ser una “última noche mágica” se transformó en una gira histórica que agotó entradas en minutos.
Ahora, con El Regreso, Tan Biónica transforma la nostalgia en futuro y reafirma su lugar como ícono generacional del pop argentino.