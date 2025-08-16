Tamberos entrerrianos pueden sumarse al Programa de Buenas Prácticas Lecheras
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos mantiene abierta la inscripción al Programa de Buenas Prácticas Lecheras (BPL), una iniciativa que busca potenciar la actividad lechera en la provincia, mejorar la calidad de los alimentos, optimizar la rentabilidad y garantizar la sustentabilidad del sector.
Desde la coordinación de Lechería, Josefina Cruañes explicó que “las BPL surgen por un requerimiento del consumidor que pide alimentarse con productos que le garanticen calidad e inocuidad”. En este sentido, destacó que el proceso comienza en la producción primaria: “la idea es hacer las cosas correctamente para lograr una leche sana, segura, amigable con el ambiente, el bienestar animal y con las personas”.
Por su parte, Diego Hunziker, médico veterinario y auditor en BPL, remarcó que la propuesta “ayuda muchísimo a organizar, ordenar y en cierta forma simplificar las tareas del tambo”. Además, señaló que el programa “apunta a mejorar la calidad de la leche producida y permite establecer registros en las distintas áreas que intervienen en la unidad tambo, lo cual colabora a fijar objetivos y acompañar la evolución productiva en el tiempo”.
Cruañes también subrayó el rol central de los productores: “los tamberos son protagonistas de este cambio, ya que deben hacer las cosas bien en cada punto de la producción. En el caso del tratamiento de efluentes, se trabaja para que no lleguen a contaminar cursos de agua”. Y agregó: “realizando buenas prácticas los productores obtendrán una leche de mayor calidad, que se comercializa a mejor precio, además de mejoras en su sistema de producción, con mejores índices productivos y reproductivos que impactan directamente en la vida diaria del tambo”.
Los interesados en incorporarse al programa pueden realizar consultas al WhatsApp 3433050202 o al correo arealecheria@entrerios.gov.ar.