Taller gratuito de intervención fotográfica en la Casa de la Cultura de Entre Ríos
El próximo jueves 21 de agosto a las 18 horas, se llevará a cabo el taller Otras Formas de Intervenir Fotografías, a cargo de Aranzazú Vallejo Bravo, en el marco de la muestra De la Emoción al Photoshop. La actividad se desarrollará en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Paraná (9 de Julio y Carbó), bajo la organización de la Secretaría de Cultura provincial.
La propuesta invita a explorar técnicas de collage y bordado para intervenir de manera manual fotografías impresas o de archivo. El objetivo es promover la creatividad, el juego y la construcción de nuevas imágenes a partir de materiales cotidianos.
Materiales necesarios
Los participantes deberán llevar fotografías impresas o de archivo, recortes de revistas y otros papeles, tijeras, pegamento, hilos y agujas, para trabajar y compartir durante el encuentro.
Al finalizar, las producciones serán exhibidas junto a la obra de la artista hasta el cierre de la muestra, previsto para el 28 de agosto. El taller es libre y gratuito, y requiere inscripción previa a través del enlace habilitado por la organización.
Sobre Sala Expandida
Este espacio reúne a artistas entrerrianos en una propuesta que integra formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. Además de difundir la creación local, busca potenciar la economía creativa mediante la venta de obras y el fortalecimiento del corredor cultural provincial en formato físico y digital.