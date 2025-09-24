Taller en Paraná para abordar el impacto de especies exóticas en la biodiversidad y la producción
En el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano de Paraná se llevó a cabo un taller sobre Especies Exóticas Invasoras, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, con la participación de organismos provinciales, nacionales y entidades científicas. El objetivo fue fortalecer la conservación de la biodiversidad y proteger al sector productivo ante el avance de especies como el ciervo axis y el jabalí.
El ministro Guillermo Bernaudo subrayó que el tema genera especial interés: “Ni bien lo planteamos en una reunión en Buenos Aires, la Dirección Nacional de Biodiversidad tomó una actitud proactiva para buscar soluciones, e inclusive hablamos de financiamiento internacional. Se trata de un tema clave tanto para el sector productivo como para ambiente y recursos naturales, ya que estas especies avanzan con fuerza en nuestra provincia y en territorios vecinos”.
Además, Bernaudo destacó el carácter participativo del encuentro: “Planteamos este espacio como una reunión cien por ciento de trabajo, con mesas grandes donde se puedan debatir ideas. Afortunadamente contamos con personal del Parque Nacional El Palmar, que tiene gran experiencia en este tema”.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, agradeció la presencia de representantes del INTA, Conicet, Senasa, UNER, Uader y de los Parques Nacionales El Palmar y Pre-Delta.
Por su parte, el director Nacional de Ganadería, Silvio Marchetti, advirtió: “Nos ponemos a disposición para colaborar con Entre Ríos en la prevención de problemas sanitarios en el ganado, ya que estas especies transmiten enfermedades, además del riesgo que implica la presencia de animales potencialmente peligrosos como el jabalí”.
A su vez, el director Nacional de Biodiversidad, Guillermo Priotto, remarcó: “Las especies exóticas invasoras son una amenaza para la biodiversidad porque colonizan territorios y generan degradación de suelos y cambios en los ecosistemas. Tenemos una estrategia nacional que busca ser adaptada por cada provincia, con planes propios de control y manejo”.
Del encuentro participaron también el director general de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber, y el director provincial de Recursos Naturales y Fiscalización, Marcelo Sapetti.