Taller de Prospectiva Educativa: pensando colectivamente la secundaria del futuro
Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la escuela secundaria, se realizó el Taller de Prospectiva Educativa “La educación de los adolescentes ¿hacia dónde?” en el Mirador TEC de Paraná.
El encuentro reunió a estudiantes de escuelas secundarias orientadas, técnicas y privadas del departamento Paraná, junto a docentes, familias, supervisores, directivos, representantes de empresas y organizaciones sociales, integrantes de universidades y miembros de la comunidad educativa.
“La secundaria que tenemos hace décadas ya no responde a las necesidades de los jóvenes; no es solo un debate provincial o nacional, sino también internacional. Debemos construir juntos una escuela con sentido, acorde a los tiempos actuales y a las transformaciones tecnológicas. Agradezco profundamente a todos los que hoy se suman a debatir y aportar ideas: padres, docentes, estudiantes y académicos. Este encuentro contribuirá a esa secundaria que entendemos que ustedes quieren”, destacó la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.
También participaron del acto de bienvenida el director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna, y la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki, quienes enfatizaron la importancia de repensar la secundaria desde una mirada inclusiva y transformadora. “Queremos escuchar aportes de egresados, estudiantes y de todos los presentes para imaginar una nueva secundaria que realmente aloje a cada joven”, señaló Osuna. Trembecki agregó que el trabajo reciente se ha centrado en tres ejes: equidad, jerarquización docente y transformación de la escuela secundaria, con el objetivo de atender a cada estudiante que transite la secundaria en la provincia.
El taller contó con la participación de los vocales del CGE Elsa Chapuis, Carla Duré y Santiago Laumann, así como directores de nivel, áreas, modalidades y coordinadores del organismo. Pablo Pannone, del equipo técnico pedagógico de la Dirección de Educación Secundaria, presentó una intervención sobre co-creación y creatividad generativa, invitando a los asistentes a repensar la educación desde la innovación y la colaboración.
Durante la jornada se realizaron actividades grupales para identificar desafíos, estrategias y acciones concretas que permitan construir una educación secundaria más equitativa, participativa y significativa. Como resultado, los participantes elaboraron de manera conjunta un Decálogo de la educación de las adolescencias del futuro, que sintetiza los principios surgidos del diálogo y la reflexión colectiva.
La actividad finalizó con la entrega simbólica de certificados, en reconocimiento al compromiso y aporte de cada participante en el proceso de transformación de la educación secundaria que impulsa la provincia.
“Este taller se integra a un proyecto de la Agencia de Evaluación de la Región Centro, que acompaña y potencia el trabajo provincial. Su finalidad es organizar las temáticas que se abordarán en las mesas de trabajo del 18 de noviembre, durante la Jornada de la Región Centro: Transformación de la Escuela Secundaria en Clave Regional y Federal”, señaló Natalí Reisenauer, coordinadora de Direcciones de Educación de Nivel y Áreas del CGE.
Este encuentro precede a la Jornada de Transformación de la Escuela Secundaria, que se desarrollará el 18 de noviembre, con la participación de Santa Fe y Córdoba, enmarcada en la Región Centro.