Taiana sobre la Ley de Inocencia Fiscal: “Nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para los narcotraficantes”
El ex ministro de Defensa y excanciller Jorge Taiana lanzó duras críticas contra la política financiera del Gobierno nacional, con foco en la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, a la que calificó como una norma peligrosa que favorece el lavado de dinero y el blanqueo de capitales de origen ilícito.
“La hipócritamente llamada ‘ley de inocencia fiscal’ nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para narcotraficantes”, advirtió Taiana a través de sus canales oficiales. Sus declaraciones generaron un inmediato impacto en el escenario político y fueron replicadas por la Agencia Noticias Argentinas.
Uno de los ejes centrales de la crítica del dirigente peronista apunta al riesgo de incumplimiento de compromisos internacionales. En ese sentido, Taiana remarcó que la flexibilización de los controles financieros choca de frente con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de monitorear la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Según explicó, el GAFI ya habría emitido señales de alerta hacia la administración de Javier Milei, debido a la opacidad en el manejo de los flujos de capitales. “Esta ley va en contra de todo lo firmado por la Argentina en foros de control”, insistió, al tiempo que alertó sobre posibles sanciones o retrocesos en los índices de transparencia internacional.IP
Para Taiana, el problema no se limita a una cuestión técnica o administrativa. A su entender, la normativa tendrá consecuencias sociales profundas, al permitir la legitimación de capitales provenientes de actividades criminales.
“Nos llevan a una Argentina cada vez peor”, concluyó el ex ministro, sumándose así a las voces opositoras que advierten que el afán oficial por captar divisas está dejando de lado protocolos básicos de seguridad nacional y de lucha contra el narcotráfico.