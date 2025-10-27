SUTPA celebró el fallo que ordena reincorporar a los 68 despedidos de Corredores Viales: “La Justicia nos reconoció la verdad”
El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) celebró el fallo judicial que ordena la reincorporación inmediata de los 68 trabajadores despedidos de Corredores Viales S.A., en el marco de un conflicto que el gremio calificó como “una injusticia contra quienes ejercieron un derecho legítimo”.
El gremio informó que la medida fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, que resolvió ordenar a la empresa el cumplimiento efectivo de las decisiones previas, luego de que Corredores Viales se negara reiteradamente a acatar los fallos judiciales anteriores.
“Finalmente, el pasado viernes, el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23 ordenó a Corredores Viales S.A. cumplir con la orden judicial y reincorporar de manera inmediata a los 68 trabajadores y trabajadoras que continúan con la acción de amparo”, confirmó el sindicato.
Desde el SUTPA destacaron que “la Justicia no sólo nos da la razón, sino que nos reconoce la verdad”, y afirmaron que el fallo “ratifica lo que sostuvimos desde el primer día: que el conflicto no era más que una injusticia contra quienes ejercieron un derecho legítimo”.
Despidos ilegales y lucha sindical
El gremio recordó que el conflicto comenzó el 11 de abril, cuando 117 trabajadores fueron despedidos “de manera ilegal e ilegítima” por ejercer su derecho a huelga, amparado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El sindicato denunció que la empresa “desplegó todos los recursos posibles para no cumplir con la decisión judicial, apelando sistemáticamente el fallo”, aunque “ninguno de esos intentos prosperó”.
Frente a esta situación, el SUTPA destacó que el logro fue fruto de la lucha colectiva de los trabajadores. “Es un triunfo del trabajo colectivo, es la verdad y la dignidad de los trabajadores. Una clara demostración de que ningún despido injusto puede borrar la fuerza de una huelga por una causa justa”, expresó la organización.
Facundo Moyano: “No queríamos tener la razón, porque teníamos la verdad”
El secretario general electo del sindicato, Facundo Moyano, valoró la resolución judicial y el esfuerzo de los empleados despedidos: “No queríamos tener la razón, porque teníamos la verdad”.
Finalmente, el SUTPA reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “Hoy más que nunca reafirmamos que la organización, la solidaridad y la unidad son el camino. Seguiremos defendiendo los derechos conquistados y construyendo el futuro de nuestra actividad con más justicia, dignidad y trabajo para todos y todas”.