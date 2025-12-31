Susto en Brasil: operaron de urgencia a Roberto Carlos tras detectar una falla cardíaca
Roberto Carlos atravesó horas de preocupación en Brasil después de que un control médico, inicialmente vinculado a un trombo en la pierna izquierda, derivara en un hallazgo más delicado. En los estudios complementarios, los médicos detectaron un problema cardíaco y definieron una intervención inmediata.
El exlateral, campeón del mundo en 2002, quedó internado en un hospital de San Pablo para seguimiento. Según los reportes, el procedimiento terminó con un resultado favorable y el exjugador se mantuvo fuera de peligro, aunque bajo control clínico por precaución.
La operación y lo que informó el entorno
La cirugía consistió en la colocación de un catéter y demandó más tiempo del previsto. Se trataba de una intervención que apuntaba a resolver una complicación detectada durante los exámenes, y el equipo médico decidió no demorar el tratamiento.
Tras la operación, Roberto Carlos buscó llevar tranquilidad con un mensaje breve, al reconocer que fue “un susto grande”. Por protocolo, los médicos indicaron que permanezca internado algunos días para monitorear su evolución.
Vacaciones en Brasil y un antecedente que ya había encendido alertas
Aunque en los últimos años mantuvo actividad institucional ligada al Real Madrid, Roberto Carlos se encontraba en Brasil por vacaciones familiares cuando se desencadenó el episodio. Lo que parecía un control de rutina terminó abriendo una urgencia.
No es la primera vez que su salud genera titulares recientes: en 2025 ya se había mencionado que una visita pública fue reprogramada por cuestiones médicas. Esta vez, el foco fue el corazón, y el impacto se amplificó por el peso simbólico de su figura.
El caso vuelve a poner en primer plano una idea incómoda para el alto rendimiento: los ídolos envejecen, y el cuerpo pasa factura incluso cuando la carrera ya quedó atrás. Lo extraordinario, esta vez, no fue una pelota parada: fue haberlo detectado a tiempo.