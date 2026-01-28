Susana Giménez elogió el accionar de Trump sobre Venezuela: “Tiene unos ‘eggs’, invade todo, no le importa nada”
De cara al primer mes de la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, Susana Giménez destacó este martes el accionar de Donald Trump con un particular elogio: “Tiene unos ‘eggs’ (huevos) bastante… invade todo, no le importa nada”.
Durante un móvil del programa “Puro Show” (El Trece), la diva confesó que está “contentísima” y recordó que vivió y trabajó “muchísimo” en el país caribeño: “No saben lo que era, era más que Miami ahora”.
“Hay que agarrar a los otros dos, no solamente Maduro”, aclaró la actriz en vísperas de su cumpleaños número 82 y, en respuesta a quienes critican la operación estadounidense, consideró que “no es una invasión”.
En ese sentido, al ser consultada sobre las posturas que advierten que Trump quiere quedarse con el petróleo, aseguró: “Estados Unidos no necesita eso, van en busca de la libertad de miles de personas que están sufriendo”.
Asimismo, Giménez admitió que le “encantó” ver a personas con banderas de Venezuela celebrando en el Obelisco la captura de Maduro y subrayó que le agradecían “al argentino y a Trump”.
En cuanto a las alianzas que Caracas tendría con países como Rusia y China, la conductora reflexionó: “No podemos permitir que América se transforme en todos los países comunistas”.
Por otro lado, se refirió a la realización de su serie biográfica y precisó que “están escribiendo el libro, todavía falta”, mientras que, sobre las actrices que podrían interpretarla, reconoció: “Ese es mi problema”.
Por lo pronto, la diva descartó a Eugenia “China” Suárez con un rotundo “jamás”, al considerar que “no tiene physique du rôle”, es decir, que carece de un parecido con ella.