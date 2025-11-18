Supervisores entrerrianos ratifican su compromiso con el fortalecimiento de la alfabetización
El Consejo General de Educación (CGE) reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la alfabetización a través del equipo de supervisión de las direcciones de Educación Primaria y Educación de Gestión Privada, consolidando una línea de trabajo sostenida en toda la provincia.
La presidenta del CGE, Alicia Fregonese, firmó el año pasado el Compromiso Federal por la Alfabetización, y ese espíritu fue renovado por los supervisores durante la jornada de cierre de la Formación Nacional de Alfabetización para Supervisores, un espacio central de desarrollo profesional organizado por la Unidad de Alfabetización de la Secretaría de Educación de la Nación en la ciudad de Posadas.
Una delegación compuesta por 35 supervisores y equipos técnicos de instituciones de gestión estatal y privada representó al CGE en esta instancia, que permitió profundizar lineamientos comunes y fortalecer el trabajo federal en materia de alfabetización.
El Plan Nacional de Alfabetización, al que adhiere el CGE, sostiene como eje clave la formación permanente de los actores del sistema educativo. En ese marco, desde mayo de 2025, los supervisores de nivel primario de la provincia iniciaron una capacitación en gestión de la alfabetización, que comenzó con el Congreso Nacional para Supervisores y continuó mediante encuentros presenciales y virtuales destinados a promover la reflexión y el diseño de nuevas estrategias de intervención.
A partir de este proceso formativo, el CGE resalta la importancia de que los supervisores acompañen a las escuelas en la elaboración de planes de mejora articulados con el Plan Jurisdiccional, atendiendo las particularidades de cada institución. El documento firmado en el encuentro reafirma este compromiso y destaca ejes prioritarios como la formación de lectores autónomos, la alfabetización en los primeros años, la transversalidad de la lectura y la escritura, y la necesidad de fortalecer la formación docente, tanto inicial como continua.
El compromiso asumido también enfatiza la importancia de garantizar el acceso a recursos educativos de calidad y fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación del estado de la alfabetización en toda la educación obligatoria. Estas acciones tienen por objetivo reducir desigualdades y asegurar que todos los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para transitar trayectorias educativas sólidas.
El encuentro regional incluyó conferencias, la presentación de buenas prácticas de instituciones entrerrianas y visitas a escuelas de Misiones, con el propósito de identificar experiencias que inspiren nuevas líneas de acción. Todas estas iniciativas se enmarcan en el Plan Provincial de Educación 2023-2027, impulsado por el CGE, que promueve políticas integrales orientadas a mejorar la calidad educativa y avanzar hacia una mayor equidad.
En consonancia con estos objetivos, la Unidad de Alfabetización, a través del programa Escuelas Alfa en Red, continúa articulando acciones con el CGE y con el Plan Provincial de Alfabetización para garantizar que todos los niños y niñas logren los aprendizajes esperados en lectura y escritura.
Desde el CGE se sostiene que la alfabetización es un derecho esencial y la base para construir una educación inclusiva y de calidad, orientada al desarrollo pleno de cada estudiante.