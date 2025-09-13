Súper ‘Dibu’ Martínez volvió al arco del Aston Villa y evitó la derrota en la visita al Everton
El mejor refuerzo de la temporada para Aston Villa fue quedarse con el arquero Emiliano Martínez y ‘Dibu’ lo confirmó este sábado con una actuación para la portada de los diarios que le permitió a su equipo mantener el cero en el arco y llevarse un punto de su visita a Everton, por la cuarta fecha de la Premier League, donde Liverpool ganó para subirse a la punta y el plato fuerte llegará este domingo con el clásico de Manchester.
En su vuelta a la titularidad tras el ajetreado verano que ha vivido, en el que se perdió la primera jornada de la Premier por sanción, jugó en la segunda, pero en la tercera se quedó fuera de la convocatoria ante el interés del Manchester United en ficharlo, el futbolista argentino salvó con sus atajadas al Aston Villa.
No se equivocó Unai Emery al decir que estaban contentos de que se quedara e incluso lo definió como el “mejor portero del mundo”. Dibu, pese a que se había despedido de la hinchada en mayo, respondió este sábado siendo fundamental para evitar la derrota en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.
El marplatense repelió todos los intentos del Everton por llevarse el partido incluyendo un cabezazo de Michael Keane en los últimos quince minutos que tenía todos los indicios de convertirse en el 1-0.
El empate sirve de poco a los de Emery, que son penúltimos con dos puntos de doce posibles y, para peor, todavía no convirtieron un gol. El resultado, en tanto, no le viene mal al Everton, que está quinto con siete puntos en una Premier League que domina Liverpool.