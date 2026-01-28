Sugestivos posteos de Lali Espósito tras la aparición de Javier Milei junto a Fátima Flórez
El enfrentamiento mediático entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei dejó de limitarse a declaraciones aisladas y pasó a nutrirse también de gestos simbólicos, referencias artísticas, apodos con carga crítica y mensajes en redes sociales. Lo que comenzó como un cruce esporádico hoy parece haberse convertido en una saga de idas y vueltas que encuentra nuevos disparadores en cada aparición pública de ambos.
Todo se reactivó a partir de la visita del jefe de Estado a Mar del Plata, donde encabezó una agenda cargada de actividades en el marco de lo que él mismo definió como una “gira de agradecimiento”. Durante esa estadía estuvo acompañado por su hermana Karina Milei y por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En ese contexto, combinó su presencia en Fátima Universal —el espectáculo teatral de su expareja— con su participación en el cierre de la “Derecha Fest”, evento en el que volvió a defender con énfasis las líneas centrales de su programa económico.
De todas maneras, lo que terminó dominando la conversación en redes y portales fue una escena puntual sobre el escenario del show de Fátima Flórez. Allí, el presidente apareció como invitado especial y se animó a tomar el micrófono para interpretar El rock del gato, mientras la actriz desplegaba su performance vestida con un llamativo atuendo lleno de brillo y flecos. Las imágenes circularon con rapidez y generaron reacciones de todo tipo, tanto a favor como en contra.
Entre los cuestionamientos que surgieron, muchos usuarios apuntaron no sólo a la faceta artística improvisada del mandatario, sino también a lo que consideraron una desconexión con problemáticas urgentes del país. En particular, se multiplicaron las menciones a los incendios forestales de gran magnitud que afectan a distintas zonas de la Patagonia, una situación que mantiene en alerta a las autoridades locales y a brigadistas.
En ese clima, Lali Espósito realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram que fueron leídas como un mensaje con destinatario implícito. Aunque no mencionó nombres propios ni hizo referencias directas, el contenido fue interpretado por sus seguidores como una respuesta cargada de ironía y las réplicas se hicieron virales.
Una de las historias mostraba un fragmento de su canción Payaso, con los versos: “Hoy sos el show principal / Te queda grande el disfraz /Payaso”, lo cual reprodujo el conductor Ángel De Brito en X, como a otra declaración de Fátima Florez.
La otra consistió en un video de carácter informativo que abordaba justamente la situación de los incendios en el sur del país, lo que reforzó la lectura de una crítica indirecta en medio del nuevo capítulo de este prolongado cruce público.