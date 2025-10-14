Maran Suites & Towers

“Suban mis fotos en tanga”: Lilia Lemoine no para de dar que hablar

Redacción | 13/10/2025 | Política | No hay comentarios

Lilia Lemoine volvió a generar controversia con sus polémicas declaraciones en un programa de streaming libertario donde nuevamente se expuso al ridículo, aunque, su actitud indica una tendencia a buscar ese efecto. Sin ir más lejos, recordar cómo llegó a ser presidente Javier Milei.

La diputada nacional parece que no tiene escrúpulos para hablar en su condición de legisladora nacional y habló de sus fotos “en tanga”.

“Suban mis fotos en tanga todo lo que quieran porque yo las publiqué y no es ningún secreto”, aseguró la diputada libertaria ante el panel que la entrevistaba y le festejaba cada una de sus expresiones.

Luego, el conductor del programa aseguró que “están subestimando el voto pajín”, a lo que la diputada coincidió totalmente y volvió a mostrar su total falta de respeto al cargo público que ejerce.

Tags:

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X