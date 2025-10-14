“Suban mis fotos en tanga”: Lilia Lemoine no para de dar que hablar
Lilia Lemoine volvió a generar controversia con sus polémicas declaraciones en un programa de streaming libertario donde nuevamente se expuso al ridículo, aunque, su actitud indica una tendencia a buscar ese efecto. Sin ir más lejos, recordar cómo llegó a ser presidente Javier Milei.
La diputada nacional parece que no tiene escrúpulos para hablar en su condición de legisladora nacional y habló de sus fotos “en tanga”.
| La diputada Lilia Lemoine habla sobre…. ¿Para esto está chequeado?… la importancia del voto pajín !
“Suban mis fotos en tanga”. @lilialemoine | @Mialygosa | @Animadigital_ok pic.twitter.com/TplrAVxEBx
— Mia (@Mialygosa) October 11, 2025
“Suban mis fotos en tanga todo lo que quieran porque yo las publiqué y no es ningún secreto”, aseguró la diputada libertaria ante el panel que la entrevistaba y le festejaba cada una de sus expresiones.
Luego, el conductor del programa aseguró que “están subestimando el voto pajín”, a lo que la diputada coincidió totalmente y volvió a mostrar su total falta de respeto al cargo público que ejerce.