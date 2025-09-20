Su+ Autonomía amplía su alcance con talleres digitales para adolescentes en Concepción del Uruguay
El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader lanzaron nuevos talleres de competencias digitales dirigidos a adolescentes que participan del programa Su+ Autonomía. La iniciativa busca acercar a los jóvenes al manejo de herramientas tecnológicas básicas, útiles para la vida diaria, los estudios y la futura inserción laboral.
El programa propone en la costa del Uruguay actividades de formación que fortalecen la autonomía de los adolescentes y amplían sus oportunidades educativas y laborales dentro del sistema de protección provincial.
“Cada capacitación de Su+ Autonomía representa un paso concreto hacia el futuro independiente de los chicos y chicas bajo cuidados del Estado. La formación tecnológica es hoy una llave de acceso a derechos, educación y empleo”, destacó Betiana Fornara, subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente del Copnaf.
El taller inicial, denominado “Conectad@s: acceso igualitario a herramientas digitales para la inclusión social”, está a cargo de docentes de la Facultad y busca familiarizar a los adolescentes con el uso de recursos tecnológicos esenciales. En esta edición participaron jóvenes provenientes de Colón, San José y Concepción del Uruguay.
La vicedecana de la Facultad, Adriana Gras, resaltó la importancia de la vinculación con la comunidad: “Salir al territorio fortalece nuestra misión universitaria, nos acerca a las necesidades del entorno y nos permite aportar saberes mientras construimos vínculos genuinos”.
La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio entre Copnaf y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que contempla diversas instancias de capacitación en oficios y nuevas tecnologías para acompañar la transición hacia la autonomía de los jóvenes egresados de los dispositivos de cuidado.
Al encuentro asistieron las coordinadoras departamentales de Copnaf, Selva Meichtry (Colón) y Valera Breda (Uruguay), junto a equipos técnicos y docentes de la Uader.