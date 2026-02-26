Maran Suites & Towers

Sturzenegger también cargó contra el empresariado por impulsar “pobreza para todos y ganancia para unos pocos”

El ministro de Desregulación Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió la publicación de redes sociales del presidente Javier Milei contra tres empresarios argentinos y aseguró: “Nos vendieron durante años que teníamos que pagar 2 ó 3 veces más caros ciertos productos para proteger el trabajo argentino cuando es exactamente al revés”.

“Si piensan que el camino es obligarnos a pagar caro todo recuerden que ese modelo nos dejó con 50% de los trabajadores en la informalidad y con 70% de los niños pobres”, aseveró.

Y concluyó enfáticamente: “Obligar a 47 millones de Argentinos a pagar todo mucho más caro es pobreza para todos y ganancia para unos pocos. No sé como se milita eso”.

