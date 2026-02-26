Sturzenegger también cargó contra el empresariado por impulsar “pobreza para todos y ganancia para unos pocos”
El ministro de Desregulación Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió la publicación de redes sociales del presidente Javier Milei contra tres empresarios argentinos y aseguró: “Nos vendieron durante años que teníamos que pagar 2 ó 3 veces más caros ciertos productos para proteger el trabajo argentino cuando es exactamente al revés”.
“Si piensan que el camino es obligarnos a pagar caro todo recuerden que ese modelo nos dejó con 50% de los trabajadores en la informalidad y con 70% de los niños pobres”, aseveró.
Acá con su estilo frontal el presidente @JMilei nos dice algo que es importante internalizar: que nos vendieron durante años que teníamos que pagar 2 ó 3 veces más caros ciertos productos para proteger el trabajo argentino cuando es exactamente al revés. Doy cuatro motivos.… https://t.co/UZe2a903gx
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 26, 2026
Y concluyó enfáticamente: “Obligar a 47 millones de Argentinos a pagar todo mucho más caro es pobreza para todos y ganancia para unos pocos. No sé como se milita eso”.