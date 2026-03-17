Sturzenegger puso de ejemplo a Georgalos
En el marco de los altos costos internos y la apertura importadora, el presidente de Georgalos, Miguel Zonnaras, admitió que ya producen en China una línea de su golosina más popular, los caramelos masticables Flynn Paff. “Tenemos una infraestructura muy, pero muy precaria respecto a cómo se manejan los países industriales en el mundo”, aseguró el empresario. Federico Sturzenegger se refirió a sus declaraciones.
Zonnaras remarcó que es difícil “ser competitivo cuando encima el productor local le tiene que agregar los impuestos de municipios y provincias. Creo que estamos en un gran problema estructural, porque algunos en la política se endilgan de que bajan los impuestos, pero otros, si no les llegan los recursos de los otros estamentos del estado, tienen que sobrevivir”, sostuvo.
“Realmente enfrentamos una sobrepresión impositiva que, lamentablemente, termina trasladándose al producto. Y cuando ese producto no logra ser competitivo en el mercado, a la larga el impacto se siente en el empleo; y el empleo, a su vez, impacta en el consumo. Es un círculo vicioso al que estamos sometidos y del que resulta muy difícil salir”, resaltó Zonnaras.
Y el que recogió el guante fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien como es habitual, escribió en X: “EL LÍO QUE SE VA A ARMAR. Para seguir explicando la ley de Modernización Laboral resulta pertinente esto que dice Miguel Zonnaras, Presidente de Georgalos: en el Artículo 39, modificamos el inciso j del Artículo 140 de la LCT, incluyendo en el recibo de sueldo TODOS los pagos que explican la diferencia entre lo que pone el empleador y lo que recibe el empleado. Ahora vamos a ver quien realmente se queda con nuestros salarios. Saber es poder. VLLC!”
EL LÍO QUE SE VA A ARMAR. Para seguir explicando la ley de Modernización Laboral resulta pertinente esto que dice Miguel Zonnaras, Presidente de Georgalos: en el Artículo 39, modificamos el inciso j del Artículo 140 de la LCT, incluyendo en el recibo de sueldo TODOS los pagos que… https://t.co/v12W07L8X8
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 16, 2026
Georgalos es una de las compañías más tradicionales de la industria alimenticia argentina, con una fuerte presencia en el segmento de golosinas. A lo largo de las décadas logró posicionar marcas emblemáticas en el consumo masivo, especialmente entre el público infantil.
Con plantas productivas en el país, la firma se consolidó como un actor relevante en el mercado local, aunque en los últimos años debió enfrentar un escenario económico desafiante, marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y las dificultades para sostener la competitividad frente a productos importados.
El reciente giro hacia la producción en el exterior refleja, según la propia empresa, la necesidad de adaptarse a un contexto global cada vez más exigente, aunque abre interrogantes sobre el impacto en la industria nacional y el empleo.