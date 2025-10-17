Sturzenegger desafió a los empresarios en el Coloquio de IDEA: “Les dimos libertad y no hacen nada”
Mar del Plata. Durante su presentación en el 61° Coloquio de IDEA, que culmina este viernes en el hotel Sheraton, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó un llamado directo al sector privado por la falta de avances en la reforma laboral.
Ante alrededor de 1.000 empresarios, el funcionario indicó que el Gobierno brindó libertad para rediseñar contratos laborales, pero observó que las empresas no adoptaron medidas concretas. “El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie”, afirmó, recordando que la administración delegó esta responsabilidad en el sector privado.
Sturzenegger explicó que la iniciativa buscaba que cada sector decida, mediante negociación colectiva, si mantener el esquema actual de indemnización o implementar un fondo de cese similar al del sector de la construcción. Sin embargo, los avances fueron mínimos. “El Gobierno les da la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, eso ya lo verán ustedes”, señaló.
Informalidad y costos ocultos
El ministro también se refirió a la informalidad laboral y la falta de generación de empleo registrado en la última década: “La Argentina lleva diez años sin sumar empleo formal y la mitad de su fuerza laboral es informal”. Criticó la elevada carga impositiva sobre el trabajo y la escasa discusión sobre impuestos laborales, mientras se concentran debates en retenciones a la exportación agrícola.
Otro punto central fueron los llamados “peajes”, definidos como costos obligatorios incluidos en los convenios colectivos que afectan a trabajadores y empresas. Calificados por Sturzenegger como “impuestos privados ilegales”, estos cargos se buscó eliminar mediante el decreto 149/25, que establece que la capacitación y aportes adicionales deben ser voluntarios. Según el ministro, estos peajes impactan en el salario neto de los empleados y en el costo total de contratación, afectando competitividad y precios al consumidor.
Para ilustrar la magnitud, mencionó ejemplos sectoriales:
- Camioneros: peajes equivalentes a $1 millón por trabajador al año.
- Porteros de CABA: $1,3 millones.
- Comercio: $800.000.
Desigualdades salariales y reforma laboral
Sturzenegger comparó el sistema argentino con modelos europeos, destacando que los esquemas de negociación nacional generan inequidades regionales que dificultan la creación de empleo en zonas con menor productividad. Señaló que adoptar un modelo similar al alemán permitiría aumentar la tasa de empleo en el noroeste argentino en 16 puntos.
También recordó que la reforma laboral, incluida en el DNU 70, incluye la posibilidad de que convenios inferiores prevalezcan sobre los superiores, facilitando la adecuación de acuerdos laborales a realidades sectoriales y regionales.
Avances en digitalización y logística
Durante el Coloquio, Sturzenegger presentó avances del ministerio:
- Registro de sociedades digital en Córdoba, con firma digital y activación automática de cuentas bancarias.
- Régimen de “operador confiable” en aduana, despacho desde planta bajo control remoto.
- Programa Exporta Simple operativo en terminales del interior, reduciendo costos a la mitad respecto a Ezeiza.
- Desbloqueo de tránsito de bitrenes a nivel nacional, disminuyendo costos logísticos entre 30% y 40%.
- Reformas en pesos y medidas para minería, incluyendo habilitación de neumáticos chilenos.
El funcionario enfatizó que desde el inicio de la presidencia de Javier Milei se eliminaron aproximadamente 10.000 requisitos normativos, trámites y registros a nivel nacional, con el objetivo de remover “piedras del camino” que obstaculizan la competitividad.
Sturzenegger cerró su exposición con una metáfora futbolística: “Hay que poner a jugar a los mejores, seguir sacando piedras del camino y evitar que jugadores saboteen al equipo argentino”.