Sturzenegger confirmó que la reforma laboral alcanzará a todo el sector privado
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aclaró que la normativa regirá para todos los contratos de trabajo, no solo para los que se firmen tras su sanción. También confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se financiará con recursos que hoy integran la masa destinada al pago de jubilaciones, lo que implicará una reducción en ese esquema.
En una entrevista reproducida por Agencia Noticias Argentinas, el funcionario precisó que la reforma no habilitará el pago de salarios con tickets de supermercado o comida. En materia de indemnizaciones, reconoció que habrá límites en los conceptos que integran su cálculo, pero sin modificar la base de un mes por cada año trabajado.
A continuación, los principales puntos explicados por el ministro:
Salarios
• El salario podrá pactarse en pesos o dólares, y la categoría “en especie” no refiere a tickets, sino a otras prestaciones habituales en determinadas actividades.
• Se habilitará una negociación salarial por empresa, para adecuar los convenios a las realidades regionales. Sturzenegger sostuvo: “Si vos me ponés un salario en esta industria en una provincia donde el costo de vida es mucho más bajo […] y me obligás a pagar el mismo salario de Zárate o Campana, no se puede pagar”.
• El objetivo es que cada provincia o empresa pueda diseñar su propio esquema laboral, afirmó el ministro: “La idea es que vos tengas esa capacidad a nivel regional, provincial o incluso por empresa de diseñar tu propia relación laboral”.
Indemnizaciones
• “Las indemnizaciones serán de un mes por año de trabajo”, ratificó.
• La ley precisará los criterios de cálculo para evitar interpretaciones judiciales amplias: “Lo que precisa la ley son los grises, para no dejar todo librado a lo que dictamine un juez”.
• El ministro agregó: “Se trata de ser precisos para que no haya tanta creatividad y no haya tanto incentivo para llevar todo a un litigio”.
• Según Sturzenegger, el problema principal no era la indemnización sino las actualizaciones dispuestas por los jueces. Por eso se excluirán ítems como el aguinaldo y las vacaciones en el cálculo: “No se está cambiando el monto; se le da precisión al cálculo”.
Vacaciones
• El ministro señaló que la ley actual obliga a tomar vacaciones en un período rígido, mientras que los trabajadores —especialmente los jóvenes— reclaman mayor flexibilidad: “Te podés tomar una semana un día, otra semana otro día”.
• La reforma permitirá fraccionarlas de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador.
Banco de horas
• Sturzenegger afirmó que la figura permitirá flexibilizar la jornada: “Por ejemplo, el lunes trabajás 12 horas y el viernes venís mediodía”.
• Sin embargo, no precisó qué mecanismos tendrá el trabajador para evitar abusos si el empleador exige ese esquema.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
• “El 3% de las cargas laborales integrarán el FAL, como un ahorro previo para hacer frente a contingencias”.
• El ministro explicó que parte de los aportes que antes absorbía el Estado quedará para el empleador, destinado a despidos y contingencias judiciales: “La parte que el Estado no se lleva queda para el empleador”.