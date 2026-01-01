Stranger Things: El estreno de Año Nuevo apostó al rock clásico escogiendo a Prince, Iron Maiden y David Bowie
Desde su inicio en 2016, la serie Stranger Things se caracterizó por utilizar canciones iconicas del rock para las escenas más relevantes, desde Should I stay or should I go de The Clash, Running up that hill de Kate Bush, y Master of puppets de Metallica. Ahora, con el estreno del último episodio, dos horas antes de Año Nuevo, los creadores volvieron a apelar a música clave de la época en que transcurre la acción, entre 1983 y 1989.
Los artistas elegidos para las diferentes situaciones de la batalla final de Eleven y sus amigos contra Henry/Vekna son nada menos que Prince, The Pixies, Iron Maiden y Cowboy Junkies, además de dos clásicos de Fleetwood Mac y David Bowie.
La primera sorpresa es la aparición de no una sino dos canciones de Prince para la escena en que los héroes ponen un disco de vinilo como cuenta regresiva para detonar una bomba.
El tema que suena es When doves cry, que se engancha con Purple rain, otro hit de 1984 del genio musical de Mineápolis.
Minutos después llega The Landslide de Fleetwood Mac, compuesta y cantada por Stevie Nicks. Suena de manera más incidental que las demás, pero es uno de los temas más distintivos de la banda.
Ya en el tramo final del capítulo 8 de esta temporada (el #42 de la serie) sorprende la inclusión de Here comes your man de The Pixies, publicado justamente en 1989 en su famoso álbum Doolittle.
Otra escena clave que precisa del rock más duro incluye a Iron Maiden con The Trooper, especialmente famosa en Argentina porque les significó recibir abucheos cuando en 2001 la cantaron flameando una bandera inglesa.
Otra tema inesperado es Sweet Jane de Lou Reed, interpretada por Cowboy Junkies, la banda canadiense que tuvo su minuto de gloria en 1988 con su disco The Trinity Session.
El final glorioso de la serie es con nada menos que Heroes de David Bowie, un cierre más que adecuado para el grupo de amigos que se juntaban a jugar Dungeons & Dragons y terminaron salvando al mundo.