STJER adjudicó la construcción del Juzgado de Paz de Villa Libertador San Martín a una oferta más baja que el presupuesto oficial
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) adjudicó a la empresa El Super de la Construcción S.R.L. la obra del nuevo edificio para el Juzgado de Paz de Villa Libertador San Martín, tras la Licitación Pública N° 04/25. La resolución, firmada el pasado jueves por el presidente del Alto Cuerpo, vocal Leonardo Portela, fue emitida bajo el N° 430/25, siguiendo la recomendación de la Comisión de Contrataciones.
La contratista presentó una oferta de 262.850.222,29 pesos, cifra inferior al presupuesto oficial de 329.719.138,69 pesos, calculado en base a precios vigentes a enero de este año. Además del monto, el STJER valoró el informe de la Oficina de Compras y Asesoramiento —basado en el análisis de la Dirección de Arquitectura Judicial— que destacó la conveniencia de la propuesta considerando antecedentes, documentación y capacidad técnica y financiera de la empresa.
La obra tendrá un plazo de 240 días corridos a partir de la firma del Acta de Replanteo y se construirá en un terreno de calle 25 de Mayo S/N, cedido sin cargo por la Municipalidad de Villa Libertador San Martín para uso exclusivo del Poder Judicial.
En la licitación participaron 13 empresas. Tras evaluar la documentación presentada el 30 de mayo, el STJER declaró inadmisibles las ofertas de Del Litoral Obras, Servicios y Montajes S.A. y L & C Construcciones S.A. por no presentar firmas certificadas del director técnico. La propuesta de Presverb Constructora S.R.L. también fue descartada por no entregar documentación subsanable pendiente, mientras que la de Iner Ingeniería S.A.S. fue rechazada por no ajustarse a requisitos del Pliego General de Condiciones.
Finalmente, el Tribunal desestimó el planteo de Supermod S.A.S., al considerar que no había causales expresas ni sustanciales para la inadmisión de las ofertas de El Super de la Construcción S.R.L. y Del Tala S.A.