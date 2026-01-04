Stephen King: “Justo cuando uno piensa que Trump tocó fondo, rebota aún más”
El escritor estadounidense Stephen King, en un posteo en redes sociales, reflexionó: “Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco y Trump le tendió la alfombra roja”. Conocido por su postura crítica hacia el trumpismo desde hace años, agregó: “No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo sí es una droga). Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más”.
La publicación ya cuenta con más de 2,5 millones de visualizaciones y más de 100 mil reacciones. Finalmente, el mensaje del autor de la famosa saga de terror It, generó gran debate, con posturas a favor y en contra.
Maduro’s not a good guy, agreed. But neither is Putin, and Trump rolled out the red fucking carpet for him. It’s not about dope, it’s about oil (which kinda IS dope).
Just when you think Trump has hit the gutter, he bounces lower.
— Stephen King (@StephenKing) January 3, 2026
Algunos de los comentarios y respuestas más populares en el post son: “Los venezolanos y la gente de otros países de Sudamérica celebran esta acción. ¿Por qué no lo haces tú?”; “Trump le entrega Ucrania a Putin a cambio de que este le permita tomar posesión de Venezuela. Dos jefes mafiosos jugando con la vida de la gente” y “Basta de ambigüedades. ¿A quién le importa el carácter de Maduro? No deberíamos estar invadiendo naciones soberanas, punto”.