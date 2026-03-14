Sprint en Shanghai: Franco Colapinto no logró sostener el ritmo y cerró 14°
George Russell se quedó con la primera carrera Sprint del año en el Gran Premio de China y logró su segunda victoria de la temporada tras festejar la semana pasada en Australia. El de Mercedes quedó por delante de las Ferraris de Lewis Hamilton (2°) y Charles Leclerc (3°).
Franco Colapinto, que comenzó 16°, avanzó cuatro posiciones tras la largada pero finalmente cerró la carrera en el 14° lugar. Su compañero Pierre Gasly apostó por continuar en pista con los mismos neumáticos tras la salida del auto de seguridad, pero la estrategia no fue favorable y cayó al 11° puesto sin poder dar batalla por los puntos.
Así fue la largada de Franco Colapinto durante la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1.pic.twitter.com/NjwOiTPnob
— Corta (@somoscorta) March 14, 2026
Lando Norris (4°), Andrea Kimi Antonelli (5°), Oscar Piastri (6°), Liam Lawson (7°) y Ollie Bearman (8°) fueron los otros pilotos que llegaron en los puestos de puntos. Max Verstappen, que tuvo problemas en la largada, remontó sobre el final y finalmente cruzó la meta en la 9ª colocación.
La actividad en el Circuito Internacional de Shanghái seguirá este mismo sábado. A partir de las 4 de la mañana de Argentina se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal que tendrá 56 vueltas y se largará a las 4AM de Argentina del domingo 15 de marzo.
La abismal diferencia de Mercedes-Benz
George Russell ganó el sprint de China y no es noticia. A nadie sorprende que el inglés haya ganado la carrera corta de la segunda fecha del Mundial, porque Mercedes-Benz tiene una diferencia abismal con respecto al resto. El inicio de la carrera de Shanghái fue casi un calco del GP de Australia: pelea del inglés con las dos Ferrari. El resultado también fue similar, el inglés delante de todos.
Russell takes the top spot
These are our Sprint point-scorers in Shanghai ⬇️#F1Sprint #ChineseGP @Gatorade pic.twitter.com/AZeshy1oFk
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Los autos rojos, sin su alerón giratorio, mostraron una vez más que las largadas son su gran fuerte del año. Con ese turbo pequeño que carga más rápido, los SF-26 saltan de sus grillas y se van para adelante. Y Lewis Hamilton llegó a emparejar a Russell en la primera curva, aprovechando la pésima partida de Kimi Antonelli desde el segundo cajón, todo en deja vu de Melbourne. Otra vez el joven italiano picó mal y, para colmo, se llevó puesto a Isack Hadjar en su intento de avanzar y fue penalizado con diez segundos, pena que cumplió en su parada en boxes. El boloñés quedó fuera de combate porque las 19 vueltas no le daban tiempo de recuperación.
En las primeras vueltas, tal como en Melbourne Park, se dieron superaciones entre Russell y una Ferrari, en este caso, Hamilton (en Oceanía había sido Leclerc). Los pilotos lo explicaron: adelantamientos artificiales producto de la bendita recarga de la batería de la nueva unidad de potencia. En Australia, la pelea duró 12 vueltas. En el sprint de China fueron seis, hasta que Russell finalmente se escapó. El ingreso del auto de seguridad en el final entregó un poco de intriga, pero el poderío de Mercedes es brutal en el inicio. Para Ferrari, el 2-3 con Leclerc y Hamilton detrás. Después del paupérrimo 2025 estar en esas posiciones son un bálsamo, pero las chances de ocupar el primer lugar en este arranque parecen estar supeditadas a algún problema que vivan los dos Mercedes.
Russell, hasta ahora, sumó todos los puntos en juego. Y es el enorme candidato a lograr la pole y ganar la carrera del domingo. El desarrollo será enorme a lo largo del año y en Ferrari están trabajando en una evolución de la unidad de potencia. Por ahora, nadie puede con las Flechas. Lando Norris terminó en un desdibujado cuarto puesto. El inglés no pudo mostrar mucho hasta ahora en su año de reinado.
Y si hay un equipo que se mostró lejos de Mercedes en China fue Red Bull. Max Verstappen se vio envuelto en un incidente que lo mandó al fondo, se recuperó y terminó noveno, fuera de los puntos. Su compañero Hadjar quedó 15º. Por ahora, el Mundial está pintado de plateado.