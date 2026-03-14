Sprint en Shanghai: Colapinto no tuvo otra que apostar a la defensiva
Franco Colapinto arrancó muy bien una carrera Sprint que terminó sufriendo. Así se resume su paso por el sprint del GP de China, segunda fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto argentino movió muy bien cuando las luces rojas del semáforo se apagaron y saltó de 16º a 12º, superando a Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Arvid Lindlad y Max Verstappen. Ese gran pique le permitió ilusionarse con la posibilidad de meterse en la pelea por un lugar en el top ten. Sin embargo, con el paso de las vueltas el rendimiento del A526 se fue deshilachando.
Colapinto largó con neumáticos medios para las 19 vueltas de la carrera corta de Shanghái y sufrió una enorme degradación de las cubiertas delanteras, especialmente la izquierda, que en un puñado de giros mostraba una banda bien marcada de color más oscuro. Eso fue el desgaste, hasta parecía vibrar en algunos momentos.
La carrera de Colapinto fue todo el tiempo a la defensiva, no tenía ritmo para atacar a nadie. Ya en la segunda vuelta perdió con el Audi de Gabriel Bortoleto. Luego lo superaría Max Verstappen y más adelante, Carlos Sainz, con su Williams munido de neumáticos duros.
El ingreso del auto de seguridad por el abandono de Nico Hülkenberg (su Audi se quedó tirado en la primera curva) llevó a varios corredores a entrar a boxes, entre ellos, Colapinto, quien puso neumáticos blandos para las tres últimas vueltas. Pero nada pudo hacer para avanzar. Solo superó a Fernando Alonso, quien está en otra categoría con su Aston Martin y, para colmo, calzado con viejos neumáticos duros.
Lo positivo para el piloto argentino fue que su ritmo de carrera fue muy parecido al de su compañero Pierre Gasly. Después de perder por casi un segundo en la SQ2 con el francés, los tiempos de carrera fueron muy parejos. El problema es que los Alpine se fueron desgranando a medida que pasaban las vueltas. Gasly largó séptimo y estuvo sexto en buena parte de la carrera.
Alpine no lo llamó a boxes en el período de auto de seguridad con la esperanza de que pudiera mantenerse entre los ocho que sumaron puntos, pero en el final fue superado casi como parado por Max Verstappen y Esteban Ocon.
Para Alpine, la carrera sprint china se suma a la decepción que se llevaron de Australia, carrera en la que el mismo Flavio Briatore, el mandamás, dijo que no era el resultado esperado más allá del puntito que rescató Gasly. En la competencia corta de Shanghái tenían al francés largando en posición de entrega de unidades y cayó hasta el puesto 11º y volvieron a anotar Racing Bulls (Liam Lawson fue séptimo) y Haas (Oliver Bearman, octavo).
Colapinto deberá tratar de tener una mejor clasificación para la carrera principal, su gran talón de Aquiles. Al menos, estar cerca de Gasly. Alpine deberá tratara de encontrar alguna solución para el ritmo de carrera, porque el sprint fue apenas un tercio de la distancia que deberán cubrir este domingo y sus A526 sufrieron y mucho.