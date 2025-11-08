Sprint complicada en San Pablo: Despiste y piña de Colapinto

De ellos solo el alemán Hülkenberg pudo retomar y continuar hacia los boxes para reparar y reemplazar los elementos dañados, en tanto que el australiano Piastri y el argentino debieron abandonar con sus autos maltrechos por el impacto contra las defensas, motivado en todos los casos por haber pisado en un sector húmedo de la pista y que desestabilizó la trayectoria del MCL39 y del Alpine A525.
Si bien bajó sin complicaciones del auto, Colapinto se mostró desconcertado sobre este incidente que se produjo cuando perdió estabilidad en el frenaje de ingreso a la S de Senna y esto no le permitió seguir con normalidad en la variante siguiente y finalizando con la colisión mencionada que produjo daños en la máquina, con la cual había escalado hasta la 14ª posición.
VIDEO: así fue el choque de Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasilhttps://t.co/NOr3VmFify pic.twitter.com/QY3sUwDeag
Hasta allí, el pilarense (largó con los neumáticos medios que usó en la clasificación) cumplía una labor satisfactoria y se mantenía con ritmo estable tras haber superado en la partida al local Gabriel Bortoleto (Sauber) y a Oliver Bearman (Haas); con ello, pudo mantenerse detrás de Isack Hadjar (Racing Bulls) a quien intentaba acercarse cuando se produjo el abandono.
Al descender y ser asistido por el servicio médico de F1, Colapinto recibió el aliento del numeroso público argentino que se instaló en la tribuna del sector, quienes brindaron su apoyo al pilarense.
AY NOO la radio pic.twitter.com/UDYYlpF6tf
Paliando el mal momento de McLaren ante el abandono de su compañero Piastri, Lando Norris lideró desde la «pole» y triunfó en la carrera sabatina del GP paulista de F1, prevaleciendo sobre el novel Kimi Antonelli, quien con el Mercedes lo acechó desde el reinicio (tras la bandera roja) y lo escoltó a 0s845, seguido por George Russell con la otra «Flecha de Plata».
La competencia culminó con las banderas amarillas flameando ante el brutal accidente que protagonizó el local Bortoleto cuando su Sauber se movió violentamente al final de la recta de boxes y sin control recorrió la pista para impactar contra las defensas de la vía de escape de la S de Senna, sin sufrir lesiones como lo comunicó al box del equipo suizo.
Mientras Norris, Antonelli y Russell se mantuvieron en el podio, detrás Max Verstappen (Red Bull) terminó a más de cuatro segundos del ganador y tras haber realizado una muy buena escalada desde el inicio, superando a Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari) y Pierre Gasly (Alpine) cerrando la zona de puntos.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE SAN PABLO – CARRERA SPRINT
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|VTAS.
|TIEMPO / DIF.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|24
|53:25.928
|2
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|24
|0.845
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|24
|2.31
|4
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|24
|4.423
|5
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|24
|16.483
|6
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|24
|18.306
|7
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|24
|18.603
|8
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|24
|19.366
|9
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|24
|23.933
|10
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|24
|29.548
|11
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|24
|31.000
|12
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|24
|31.334
|13
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|24
|38.090
|14
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|24
|38.462
|15
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|24
|38.951
|16
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|24
|42.349
|17
|23
|Alexander Albon
|Williams
|24
|55.456
|18
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|23
|-1 vta.
|NC
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|5
|–
|NC
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|5
|–
|PROMEDIO: 116,128 Km/h.
|RÉCORD DE VUELTA: Norris, 1:12.120, a 215,092 Km/h.
Con este resultado, Norris ya cuenta con 365 puntos y una diferencia de nueve (9) ante su coequipier Piastri; Verstappen se ubica tercero a 39 y Leclerc es cuarto a 101. Ellos cuatro están aún en carrera por el título, y a la hora 17:00 volverán a girar en la pista de 4.309 metros para concretar la clasificación y definir el orden de largada de la carrera del domingo.