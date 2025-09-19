Spagnuolo, cada vez más complicado: borró mensajes y quiso reactivar su WhatsApp antes de los allanamientos
La situación judicial de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se agrava tras nuevas revelaciones. La Fiscalía comprobó que el exfuncionario borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia y que, además, intentó reactivar su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo un día antes de que allanaran su domicilio en un barrio privado de zona norte.
El informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), elaborado a pedido judicial, confirmó que la extracción de datos del celular secuestrado mostró borrado de información previo a su entrega y maniobras para restablecer la aplicación de mensajería el 21 de agosto a las 15:43. Al día siguiente, se realizaron diversos allanamientos, entre ellos en la vivienda de Spagnuolo.
Ante este escenario, Spagnuolo evalúa convertirse en imputado colaborador y continúa sin abogado defensor. En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello levantó el secreto de sumario, lo que habilita a las partes a acceder a la totalidad de la investigación y al exfuncionario a conocer en detalle las pruebas en su contra.
Durante el período de reserva, la Justicia secuestró documentación, dispositivos electrónicos y tomó declaraciones clave. Uno de los hallazgos más relevantes fue en la caja de seguridad de Spagnuolo en el Banco BBVA, donde se incautaron 80 mil dólares y 2000 euros, pese a que había declarado apenas 25 mil dólares al asumir.
La atención ahora se centra en las contrataciones entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker. La firma obtuvo el 22% de una licitación de $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones durante la gestión de Spagnuolo.
A la par, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) examina posibles direccionamientos y sobreprecios, mientras que una auditoría interna del Gobierno nacional avanza bajo la conducción del interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, quien espera un informe preliminar en octubre.
La intervención fue oficializada mediante el decreto 601/2025 y se extenderá por 180 días. Además, se designó a Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo del organismo.