Sorteo del Mundial FIFA: Irán amenaza con un boicot a la gala en Washington
Irán anunció que boicoteará el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, previsto para el viernes 5 de diciembre en Washington, luego de que Estados Unidos negara visas a parte de su delegación, según confirmó la Federación de Fútbol del país persa.
“Hemos informado a la FIFA que esta decisión no tiene relación alguna con el deporte, y que la delegación iraní no participará del sorteo”, declaró el portavoz federativo Amir Mehdi Alavi a medios locales.
De acuerdo con el diario Tehran Times, Estados Unidos aprobó las visas de cuatro integrantes del grupo, entre ellos el seleccionador Amir Ghalenoei y el propio Alavi, pero rechazó al menos tres solicitudes adicionales, lo que detonó la reacción oficial.
El sorteo, que definirá la fase de grupos del Mundial 2026, se realizará en la capital estadounidense, sede compartida del torneo junto a Canadá y México. La República Islámica mantiene una relación históricamente tensa con Washington desde 1979, y el episodio vuelve a exponer la fricción diplomática en un escenario deportivo internacional.