Sorteo del Mundial 2026: quiénes conducirán el evento en Washington y qué artistas están incluidos en el programa musical
La cuenta regresiva para el sorteo del Mundial de fútbol 2026 está cerca de llegar a su final y la FIFA anunció en las últimas horas a los presentadores y artistas que participarán de la ceremonia en Washington. Este viernes a las 14 (hora argentina), las miradas del mundo -no solo el futbolero- estarán en el imponente Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para disfrutar de un evento que combinará deporte con entretenimiento.
La entidad que lidera el suizo-italiano Gianni Infantino ya anunció que la ceremonia será co-conducida por la modelo y productora alemana Heidi Klum y el comediante estadounidense Kevin Hart.
“Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país, es realmente extraordinario”, expresó la modelo. “La Copa une al mundo como ninguna otra”, expresó.
Junto a Klum y Hart estará el actor estadounidense Danny Ramírez, de ascendencia latina. “Como alguien que creció jugando al fútbol, ser coanfitrión del sorteo y conocer y hablar con leyendas de la Copa Mundial en un evento tan prestigioso es un sueño”, declaró.
Según informó el ente rector del fútbol mundial, los artistas confirmados para llevar adelante el programa musical son el italiano Andrea Bocelli, de reciente paso por Argentina, donde visitó en la Casa Rosada a Javier Milei y al Gabinete nacional.
También actuará el británico Robbie Williams, embajador musical de FIFA y una de las estrellas pop más reconocidas del mundo.
La tercera artista será Nicole Scherzinger, cantante estadounidense y reciente ganadora de un premio Tony. Tras la finalización del sorteo, el emblemático grupo Village People interpretará su clásico “YMCA”, un cierre festivo para un evento pensado para audiencias globales.
La ceremonia será transmitida en vivo a través del sitio web de FIFA, las redes sociales oficiales del Mundial y los Medios Socios de la entidad.