“Solo quiero volver a mi vida”: el desesperado pedido en vivo de la periodista Agustina Peñalva, por el acoso que sufre hace meses
La noche del miércoles, en plena transmisión de C5N, la periodista y locutora Agustina Peñalva se quebró en cámara al relatar el hostigamiento del que viene siendo víctima desde hace varios meses. Su testimonio –expuesto con la voz entrecortada y en llanto– dejó al descubierto una realidad que golpea a muchas mujeres, pero pocas veces se visibiliza con tanto dolor.
“Hace dos meses que vengo atravesando una situación. Mi situación en este momento es como tener una tobillera, pero estoy atada a este dispositivo que es un botón antipánico”, comenzó diciendo en una emisión que rápidamente impactó a sus colegas y a la audiencia.
Frente a las cámaras, Peñalva expuso el calvario que vive desde hace dos meses, cuando un hombre identificado como Walter inició una seguidilla de ataques a través de las redes sociales. “Desde principios de agosto vengo con una persona que me viene acosando, en principio a través de las redes sociales, hostigándome con muchísimos mensajes, más de 20, 30 mensajes por día, hasta que un día tuve una pequeña alerta cuando me anunció que estaba esperando el momento para encontrarme sola. Me persigue y me sigue. Y es más, les digo algo más grave todavía: vive a ocho cuadras de mi casa”, relató en vivo, visiblemente angustiada.
La periodista detalló que el hostigamiento, que comenzó en el entorno digital, fue escalando de manera preocupante hasta volverse una amenaza directa y física. Según contó, nunca respondió a los mensajes y bloqueó al agresor en todas las plataformas posibles, pero él encontraba la manera de contactarla nuevamente. “Lo bloqueo por Instagram y empezó a acosarme por X. Como lo bloqueaba, se abría nuevas cuentas…”, explicó.
Me partió en mil pedazos y, a la vez, me llenó de bronca lo que está pasando con @agustinape.
Traté de comprimir el video lo más posible, pero todo, absolutamente todo lo que cuenta es de suma relevancia.
Ojalá la justicia mueva el ojete y actúe YA.
Venimos de semanas donde… pic.twitter.com/IDrJDENWrg
— PAMPA✌️ (@Pampa139) October 16, 2025
En su desesperado intento de ponerle fin al asedio, la locutora le habló directamente al acosador en vivo: “‘Flaco. Yo no quiero nada de vos. No quiero que me regales flores. No quiero que me des un libro. No quiero que me des chocolate. Yo lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal. Quiero poder trabajar tranquila. Quiero poder salir tranquila. Quiero poder ir a tomar un mate a la plaza si tengo ganas. Quiero poder ir al supermercado. Tranquila. O sea, te tengo miedo, chabón. Te tengo miedo y no quiero nada tuyo. No te conozco. No sé quién sos. No quiero absolutamente nada tuyo. Te pido por favor, déjame tranquila’”, imploró.
Ante el crecimiento de la amenaza, Peñalva reveló que tuvo que recurrir a la Justicia y hoy depende de medidas especiales: “Estoy nerviosa, estoy con un botón antipánico”. Consultada por la evolución del caso, indicó: “Hice otra denuncia y me dieron el botón antipánico”.
Señaló además que nunca está sola y debe moverse siempre acompañada, con su seguridad personal estrictamente reforzada. “Tengo que agradecer profundamente a mi dispositivo de gente que tengo alrededor, que no he estado sola absolutamente en ningún momento”.
En este contexto, el apoyo de compañeros de trabajo, familiares y autoridades se ha vuelto fundamental. Agradeció públicamente la contención recibida durante estos meses críticos y explicó que su vida, por ahora, depende de la protección constante brindada tanto por allegados como por quienes vigilan su seguridad, mientras la causa judicial sigue en curso.
La valentía con la que Agustina Peñalva decidió contar su experiencia al aire generó una ola de solidaridad inmediata. La repercusión en redes sociales fue enorme, con colegas, artistas y usuarios manifestando su preocupación y respaldo, resaltando la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección a quienes atraviesan situaciones similares. En sus propias palabras, Peñalva reconoció que informar sobre hechos como este había sido parte de su labor profesional, pero nunca imaginó ser protagonista de uno. “Por mi trabajo me tocó contar episodios de este tipo, pero jamás pensé que me iba a pasar a mí”, reconoció.