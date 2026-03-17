Solicitan a la Municipalidad de Paraná que aclare costos y contratos de la Fiesta Nacional del Mate
Este martes, en la sesión del Concejo Deliberante, se presentó un pedido de informes por parte de los concejales de Juntos por Entre Ríos, instando al Ejecutivo municipal a transparentar los costos totales de la Fiesta Nacional del Mate, llevada a cabo el 6 y 7 de febrero.
El bloque solicita detalles sobre el gasto total del evento, discriminado por rubros, así como información sobre los procedimientos de contratación, los pagos a artistas y los ingresos obtenidos por auspiciantes y espacios comerciales, entre otros aspectos.
La iniciativa busca que el gobierno local aclare el uso de los recursos públicos destinados a la fiesta y proporcione información precisa acerca de la planificación, contratación y financiamiento del evento.
En este sentido, los ediles requirieron conocer el costo total que implicó la organización de la fiesta, el presupuesto inicialmente previsto y la distribución de los gastos, solicitando un desglose detallado que permita identificar claramente los distintos conceptos involucrados.
Asimismo, se piden precisiones sobre los procedimientos administrativos aplicados para las contrataciones, incluyendo la modalidad utilizada y la identificación de los proveedores que colaboraron en la organización del evento.
Otro de los puntos clave es la solicitud de la lista completa de artistas que formaron parte de la grilla del festival, junto con los montos abonados a cada uno por sus presentaciones, tal como se detalla en el pedido de informes firmado por los concejales Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulín, Pablo Donadío, Fabián Carbajal y Rosana Toso.
El bloque también requiere que el Ejecutivo informe sobre los aportes económicos realizados por el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) para la realización de la fiesta, así como los ingresos generados por auspiciantes, patrocinadores y la comercialización de espacios dentro del predio del evento.
La presidenta del bloque, Silvia Campos, subrayó que el objetivo de la solicitud es asegurar la transparencia en la gestión de los fondos públicos: “Cuando se utilizan recursos públicos, la transparencia no puede ser opcional. La Fiesta del Mate es un evento de todos los paranaenses y, justamente por su magnitud y por los fondos municipales que se destinan a su realización, es indispensable que el Ejecutivo informe con claridad cómo se administraron esos recursos”, afirmó.
En esa línea, agregó que el planteo no busca cuestionar la realización del evento, sino exigir información clara sobre su organización: “No se trata de cuestionar la fiesta. Se trata de respetar a los vecinos que con sus impuestos sostienen al Estado. La rendición de cuentas fortalece la institucionalidad y es una obligación de cualquier gestión que pretenda gobernar con responsabilidad y de cara a la ciudadanía”, señaló.
Finalmente, Campos explicó que la solicitud también surge a partir de inquietudes expresadas por diversos sectores de la ciudad: “Este pedido de informes responde al rol que tenemos como oposición, que incluye ejercer control sobre quienes gobiernan. Pero también recoge una preocupación que nos vienen transmitiendo vecinos, entidades y organizaciones de la sociedad civil que se nos acercaron a plantear la necesidad de que se conozcan en detalle los costos del evento”.