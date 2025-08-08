Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos destacaron: “Si estás harto de Milei y no querés volver al pasado, fortalecé al Frente de Izquierda”
Los partidos que integran el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (MST-PTS-PO-IS) presentaron a la Justicia Electoral las alianzas para las elecciones generales del 26 de octubre, logrando conformar listas comunes en todo el país. Integrarán, por el MST en el FIT Unidad, la lista a diputados nacionales por la CABA Cele Fierro, junto a Myriam Bregman y en Provincia de Buenos Aires, Alejandro Bodart y la joven docente Ana Paredes Landman.
En Entre Ríos, Nadia Burgos, trabajadora de salud y Sofía Cáceres Sforza, docente universitaria, dirigentes del MST en el FIT-U, encabezarán las listas que junto a referentes de los partidos del frente, referentes de DDHH, sociales, sindicales, feministas, del activismo socioambiental, serán presentados en los próximos días.
Por ello la candidata a senadora, Sofía Cáceres Sforza manifestó: “El país vive una crisis social que se profundiza y cada día hay más desigualdad. Ahora se conoció la alianza de Frigerio con La Libertad Avanza de Milei. Por derecha se junta toda la mugre que ya gobierna y pretende profundizar sus modelos de pobreza. Si la herramienta para frenar esta barbaridad es tibia, como ha demostrado el PJ en la última elección, a este monstruo le van a crecer más cabezas. Una vez más se demostraron impotentes a la hora de darle respuestas contundentes en las calles y en los recintos. Por eso, insistimos en que es necesario fortalecer el Frente de Izquierda. Somos la única fuerza que no se vende ni transa, que está siempre del mismo lado: el de los trabajadores, la juventud, los jubilados y el pueblo que pelea todos los días. Creemos que hay que castigar a los poderosos con lucha en la calle y en las urnas con un voto al FITU.”
En este sentido la candidata a diputada, Nadia Burgos agregó: “Frente a la motosierra de Milei, que ajusta y reprime en beneficio del FMI, los bancos, los oligarcas y sus amigos empresarios, el acccionar de Frigerio que intenta replicar ese plan en la provincia, sumada la complicidad del PJ en todos lados para no solo permitir que avancen en leyes que entregan nuestros derechos, sino que no se plantan para avanzar en tocar los intereses de los ricos siendo asi colaboradores del desastre que hoy gobierna, decimos con claridad: que se vayan todos. En el Congreso, aunque se digan oposición, el PJ ha dejado correr muchas de las leyes de Milei. Por eso insistimos en que no sirven para frenar a este gobierno liberfacho. Frente a la insensibilidad que gobierna y cuando más respuestas se necesitan para resolver el drama social, se pelean por cargos y se matan en una rosca ajena a las necesidades de los trabajadores. Por eso crece el cansancio y la bronca, cada vez más gente deja de votar, descreída de una política que no da respuestas. Así no va más y es urgente discutir qué hacemos frente a esta situación. Porque sabemos que quedarse en casa no los castiga. Al revés, hay que fortalecer al Frente de Izquierda-Unidad, porque es la manera real de hacerles sentir el peso del descontento social. Nosotros como diputados somos una garantía de estar siempre del lado de los trabajadores y los sectores populares, porque tiene nuestro inclaudicable compromiso de lucha”.