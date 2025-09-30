Soda Stereo anuncia su regreso a los escenarios con un show único en Buenos Aires
Tras una serie de publicaciones enigmáticas y una gran expectativa generada entre sus fanáticos, Soda Stereo confirmó su vuelta a los escenarios. La legendaria banda, creadora de clásicos como “Persiana americana” y “De música ligera”, se presentará el 21 de marzo de 2026 en el Arena de Buenos Aires.
Desde la prensa oficial del evento, titulado Soda Stereo Ecos, se destacó: “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario”. Y agregaron: “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”.
Preventa y detalles del show
La preventa de entradas estará disponible desde el martes 30 de septiembre a las 10 AM, hasta agotar stock, a través de la página oficial del Arena.
Ante las dudas de los fanáticos, la banda aclaró cómo lograrán la “presencia” de Gustavo Cerati en el escenario: “No es tributo ni homenaje. No es una reedición de ‘Gracias Totales’. No hay invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes sobre el escenario. Gustavo, que los acompañará gracias a la ayuda de la última tecnología disponible (¡y no a través de videos de archivo!)”.
Además, detallaron que las guitarras y la voz de Cerati serán las originales, no replicadas, para garantizar una experiencia auténtica.
Un reencuentro con su historia
Este espectáculo es una oportunidad para volver a disfrutar del gran repertorio de Soda Stereo, que ya había regresado a los escenarios en 2007 con la gira Me verás volver, y también para quienes nunca pudieron verlos en vivo.
En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de emoción: “Dios existe y es sodero”, “A pelar la tarjeta”, “Vengan a Perú”, “Estoy llorando”, “Hagan tour por LATAM por fa”, “No te la puedo, me muero”, fueron algunos de los comentarios que reflejaron la magnitud del anuncio.