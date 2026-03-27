Socavón de gran profundidad: la Municipalidad de Paraná trabaja para evitar inundaciones y evalúa evacuar a una familia
En el marco de las obras de infraestructura que se ejecutan tras las intensas lluvias de febrero, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que el agua profundizó una falla en una cámara que se venía degradando desde hace varios años, lo que derivó en una fuerte erosión del terreno.
“El agua de las intensas lluvias de febrero profundizaron una falla en una cámara que durante varios años se fue degradando lo que concluyó con una erosión que provocó que el terreno cediera y se formó este socavón de importantes dimensiones. Tras identificar la falla comenzamos con las tareas preventivas y luego con los trabajos que se fueron complejizando debido a la profundidad de los desagües”, explicó el funcionario.
En relación a las tareas en marcha, Loréfice precisó que las máquinas cavaron a más de 12 metros de profundidad para poder intervenir sobre la infraestructura dañada.
Al respecto de los trabajos, el secretario detalló: “Las máquinas cavaron a más de 12 metros de profundiuda, se logró rehabilitar los desagües obstruidos que evitará que los vecinos de la zona sufran inundaciones o anegamientos. Asimismo hemos detectado desmoronamientos cercanos a una vivienda por lo que estamos trabajando en posiblemente evacuación de la familia temporalmente por cuestiones de seguridad”.
Las labores se retomaron este miércoles tras las precipitaciones del fin de semana, con el objetivo de contener la inestabilidad frente a la vivienda de mayor riesgo en inmediaciones al socavón.
En tanto, los trabajos que implican la construcción de desagües de gran porte, premoldeados, para garantizar el buen escurrimiento, demandarán al menos 90 días, según se informó desde el área de Planificación e Infraestructura.