Sobreprecio en Nucleoeléctrica: ATE confirmó que el Gobierno pagó “7 millones de dólares por un software que vale 600 mil”
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) contrataron “un sistema de gestión administrativo por 7 millones de dólares, significando 1066,7% de sobreprecio con respecto al software ya utilizado y que cumple las mismas funciones”.
“Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Hay autoridades que han ejecutado actos que están prohibidos por las leyes y además se han violentado todos los procedimientos administrativos internos en la empresa. Este uso indebido, ilícito de las funciones públicas causan un grave perjuicio para el Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos”, apuntó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional.
SUPERCORRUPCIÓN!!
EL GOBIERNO HIZO UNA COMPRA CON UN 1066% DE SOBREPRECIO!!
Podríamos estar frente a un hecho de CORRUPCIÓN MAYÚSCULO en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA). ¿Cómo se explica pagar 7 MILLONES DE DÓLARES por un sistema administrativo, siendo que… pic.twitter.com/RhnSDPPKuk
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 27, 2026
Mediante un posteo en su cuenta de X, el sindicalista cuestionó: “¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600 mil? ¿O aumentar la erogación más de un 140% para el servicio de limpieza cuando no se ha construido una nueva planta, no se ha alquilado ningún nuevo edificio ni se abrieron nuevas oficinas? Acá es evidente que estamos frente a funcionarios que se creen impunes”.