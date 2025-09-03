Sobre llovido… Alpine confirmó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Italia de Fórmula 1
De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se correrá el próximo fin de semana en el circuito de Monza, Alpine anunció que el piloto reserva Paul Aron afrontará la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto. Esta decisión se debe a una normativa que cada equipo tiene que cumplir en la temporada por una cuestión reglamentaria de la categoría.
Esta será la primera vez que el oriundo de Estonia, que es piloto reserva de la escudería con origen en Francia desde este año, se subirá al monoplaza A525 en una FP1, ya que anteriormente lo hizo en otras dos ocasiones, pero a bordo de un Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos.
“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, citó el comunicado de Alpine para confirmar que el estonio estará al frente en lo que será la primera actividad del fin de semana en el histórico circuito italiano.
Tras el anunció, Aron remarcó su alegría por lo que será su estreno en una prueba oficial a bordo de un Alpine. “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”, dijo el joven de 21 años que corrió durante 2024 en la F2 y el año previo (2023) lo hizo en la Fórmula 3, ambas categorías teloneras de la Máxima.
“Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio. Personalmente, será fantástico aprovechar la experiencia que he adquirido en el simulador y las oportunidades de prueba. Me aseguraré de aprovechar esto para tener una sesión agradable y productiva tanto para mí como para el equipo”, concluyó.
Es importante recordar que Aron ya había manejado un monoplaza de Fórmula 1 al volante del coche Alpine 2024 en las pruebas de postemporada de Abu Dhabi. Este año, acumuló seis jornadas TCP (Pruebas con Coches Anteriores) y participa de manera activa en el desarrollo del proyecto de los autos de 2025 y 2026 en el simulador del equipo para ayudar el desarrollo de Franco Colapinto y Pierre Gasly, hoy los titulares a bordo del monoplaza A525.
De esta forma, como en Japón fue el piloto local Rio Hirakawa el que se subió al por entonces Alpine de Doohan (ahora en manos de Colapinto), todavía restaba una carrera para ese monoplaza y la utilizarán el viernes con Aron. El australiano llegó como novato al GP de Australia porque solo tenía una carrera (en Abu Dhabi 2024) y por eso Alpine decidió quedarse con una variante más para que uno de sus reservas aproveche para girar en una práctica libre.