El SMN renovó el alerta amarillo por fuertes vientos en toda la provincia de Entre Ríos
27/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios|
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes el alerta amarillo por vientos intensos que afectarán a todo el territorio de Entre Ríos durante la jornada de este sábado, según confirmó el área de Defensa Civil provincial.
El informe advierte que se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que en algunos puntos podrían alcanzar hasta los 90 km/h.
Recomendaciones oficiales
Las autoridades provinciales recordaron a la población la importancia de extremar los cuidados y seguir estas medidas preventivas:
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan volarse o tapar desagües.
- Evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, ya que podrían caerse.