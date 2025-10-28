SKF cierra su planta en Tortuguitas y deja 150 trabajadores cesantes: otro golpe a la industria autopartista argentina
La falta de competitividad internacional de la industria argentina volvió a tener consecuencias concretas. La empresa SKF Industrial Americas y Australia anunció el cierre de su planta en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, poniendo fin a más de 100 años de producción local.
La decisión fue comunicada oficialmente por la compañía, que llegó al país en 1917, y forma parte de una “estrategia para optimizar su presencia global”, enfocándose en plantas de mayor escala, tecnológicamente más avanzadas e innovadoras.
El cierre implica la pérdida de unos 150 puestos de trabajo, cifra muy inferior a los casi 500 operarios que llegó a tener la planta en su época de mayor actividad. La estructura impositiva, la escala industrial limitada y los cambios del mercado global fueron factores determinantes en la reducción progresiva de la operación local.
Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Americas y Australia, explicó que “tras una evaluación exhaustiva de diversas alternativas, no se pudo identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas. La decisión fue difícil, pero necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo”. También agradeció al personal por su compromiso durante los años de servicio.
Fuentes industriales confirmaron a Infobae que la decisión final de cerrar la planta se habría tomado en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se restringieron los pagos al exterior para insumos y productos importados. Desde entonces, la compañía buscó reconvertir su negocio local para mantener la comercialización de productos importados, por lo que la marca no abandonará el país.
En su comunicado, la empresa destacó que la medida se adoptó tras un “análisis estratégico y operativo” de factores económicos y productivos, y que la producción será trasladada a otras plantas de la red global de SKF.
Una crisis prolongada en el sector autopartista
El sector autopartista argentino acumula 15 años de pérdida de marcas que optan por trasladar su producción al exterior. Los fabricantes reclaman desde hace tiempo una modernización de las condiciones para producir y exportar, que incluye una reforma impositiva, mayor flexibilidad laboral y la adaptación de los convenios colectivos, como el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), vigente desde 1975.
“El cierre de SKF es otro golpe para el sector”, lamentó Juan Cantarella, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).
“En los últimos 15 años, más de 50 empresas autopartistas dejaron de producir en el país. Debemos avanzar con urgencia en reformas estructurales que permitan ganar competitividad, sin exportar impuestos y con esquemas laborales acordes a las nuevas tecnologías”, advirtió.
Cantarella concluyó: “La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente. Debemos avanzar hacia esquemas pragmáticos que mejoren la eficiencia sistémica del país”.