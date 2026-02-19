Sismo de 4,9 grados sorprendió a Mar del Plata y generó evacuaciones preventivas
Un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter sacudió este jueves minutos después de las 8 a vecinos y turistas de Mar del Plata y localidades cercanas. El movimiento tuvo su epicentro mar adentro, frente a la costa entre Miramar y Chapadmalal, y fue percibido en distintos puntos de la región.
De acuerdo a lo informado por el diario La Capital, el temblor se sintió con claridad en buena parte de “La Feliz” y también en ciudades como Miramar. En pocos minutos, las redes sociales y los celulares se colmaron de mensajes de marplatenses y turistas que intentaban confirmar qué había ocurrido.
Lectores del portal 0223 señalaron que “fueron unos pocos segundos pero tembló todo” y que “nos saltó el alerta en los celulares”. Otra persona relató: “Tembló la cama y toda la habitación, nadie lo asoció con un sismo”.
Evacuaciones preventivas
En el marco de la jornada de paro general, algunos espacios laborales resolvieron evacuar preventivamente, especialmente en edificios de varios pisos, luego de percibir el movimiento.
La situación generó incertidumbre durante varios minutos y, hasta pasadas las 10, no se habían difundido reportes oficiales por parte de las autoridades de emergencia.
Especialistas descartaron cualquier vinculación del fenómeno con la exploración offshore y negaron de manera categórica la posibilidad de un tsunami en las costas de la región. No obstante, indicaron que podría registrarse mayor oleaje.
Datos oficiales
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el sismo alcanzó una magnitud de 4,9 y lo calificó como de intensidad “débil”. Según el informe, el epicentro se ubicó a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata y 160 kilómetros al sudeste de Necochea, en el Atlántico Sur.
Por su parte, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) detalló que el movimiento ocurrió a las 08.15 horas y tuvo una profundidad de 9 kilómetros.