Sindicato de Salto Grande rechazó dichos de Benegas Lynch sobre la represa: “Como en aquellos años 90 convocamos a todos los actores sociales a defender lo que es de todos”
El Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (Siatrasag) expresó nuevamente su rechazo a cualquier intento de privatización de la represa, en respuesta a declaraciones del candidato a senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch.
En un comunicado, recordaron que desde hace más de 30 años mantienen firme la consigna de defender a Salto Grande como un activo estratégico y un símbolo de la identidad entrerriana. “No solo es un emblema de Entre Ríos, sino también representa la historia de un pueblo y de una región que luchó por un proyecto transformador, dejando incluso parte de sus raíces y de su tierra”, remarcaron.
El gremio destacó que la represa, con más de cuatro décadas de funcionamiento, “es un ejemplo mundial de eficiencia y calidad, produce la energía más barata del sistema eléctrico argentino, aporta más del 4% del consumo nacional y es esencial para la estabilidad del sistema interconectado”.
Además, resaltaron que Salto Grande excede la producción energética y tiene un rol activo en la vida social y comunitaria de Concordia, Federación y toda la región, a través de inversiones en infraestructura, educación, salud, deporte y cultura. “Ambulancias, tomógrafos, equipamiento médico, programas educativos, deportivos, culturales, iluminación de barrios, mejoras en escuelas y clubes, pasantías y asistencia técnica a municipios son solo parte de su aporte permanente”, subrayaron.
Frente a las propuestas de privatización, los trabajadores advirtieron: “No se van a saldar las deudas pendientes entregando un organismo eficiente y sin déficit a intereses privados que vienen a quedarse con el esfuerzo y los recursos de un pueblo”.
En ese sentido, llamaron a toda la sociedad entrerriana a estar alerta. “Ya vivimos estos intentos en los 90. Hoy nuevamente quieren quedarse con el patrimonio de los concordienses, de los federaenses y de todos los entrerrianos. Convocamos a los actores sociales a defender lo que es de todos”, sentenciaron.
Fuente: Diario El Sol