“Sindicalismo rancio”: Manuel Adorni cuestionó una asamblea en el Garrahan durante “el horario pico de atención” del centro de salud
Luego de que en la última semana se reavivara el conflicto del Gobierno con los trabajadores del Hospital Garrahan, Manuel Adorni cuestionó una protesta que se realizó este lunes en el centro de salud y consideró que una actividad de esas características solo podría ser ideada por “un sindicalista rancio”.
“Esto pasaba hoy en el Hospital Garrahan en torno a las 14 horas. Solo un sindicalista rancio puede ser capaz de hacer una asamblea en un horario pico dentro de un hospital pediátrico”, escribió junto con un video del reclamo gremial.
La actividad a la que aludió el exvocero presidencial transcurrió al mediodía y fue impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital pediátrico (APyT). Comenzó con un “Abrazo a los que cuidan en el Garrahan” en el contexto del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y el Cáncer Infantil.
Luego, se desarrolló la Asamblea General hospitalaria, donde “debatieron la situación de los sumarios, las acciones judiciales en curso y las medidas gremiales frente al tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso”. Ese fue en particular el momento que, al parecer, molestó al funcionario.
La jornada en cuestión se produjo una semana después de la última medida anunciada por la administración de Javier Milei contra un grupo de gremialistas que estuvieron al frente de las protestas en reclamo de mejoras salariales ocurridas en octubre.
“El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones”, decía el breve comunicado que también había difundido Adorni hace siete días.
Si bien el jefe de ministros habló de una decena de profesionales, desde la dependencia que encabeza Mario Lugones indicaron que en total dispusieron el cese de 11 personas, entre ellos la dirigente de APyT Norma Lezana y su colega de ATE Alejandro Lipcovich.
“Nos quieren correr del medio a quienes encabezamos una lucha histórica que se convirtió en causa nacional y que logró romper el techo salarial que el Gobierno quería imponer. Obtuvimos un 61% de aumento en octubre y un bono de 450.000 pesos. Eso descomprimió el conflicto, pero ahora vienen los sumarios como revancha”, dijo Lezana este lunes.
En este escenario, la APyT confirmó que este miércoles marchará al Congreso contra el proyecto de Reforma Laboral y en rechazo de lo que consideran “un ensayo” de esta iniciativa “que son los recientes sumarios del gobierno de Javier Milei, su ministro de Salud, Mario Lugones, y del interventor Mariano Pirozzo”.