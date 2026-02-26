Sin unanimidad, y con severas críticas, el Senado avaló a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea
Aunque con fuertes críticas y una sorprendente cantidad de votos en contra, el oficialismo del Senado logró ratificar la designación del ex diputado del PRO, Fernando Iglesias, como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea.
Javier Milei lo había nombrado por decreto “en comisión” en enero pero faltaba el aval del Parlamento. Como la elección de los embajadores es una potestad del presidente, el cuerpo no suele oponerse y en caso de rechazo lo más común es que se abstengan en la votación. Sin embargo, Iglesias cosechó 31 votos en contra de Unión por la Patria y legisladores federales. Un número alto en comparación a otros pliegos debatidos, como el de Miguel del Sel en 2016, que alcanzó 22 rechazos.
El pliego tuvo 38 apoyos (de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR) y 1 abstención de la salteña Flavia Royón.
El santacruceño federal José María Carambia fue uno de los más duros: “Es un pedante, soberbio, incapacitado para la función. Tener gente así en lugares tan importantes va a generar más problemas que otras cosas”, lanzó antes de avisar su voto en contra. “Además, que defienda sus ideas y que sea ad honorem”, agregó.
El interbloque peronista también adelantó su rechazo: “Comprendemos la metodología y sabemos que proponer candidatos es potestad del presidente. Pero sucede que todos conocemos al postulante y eso pesa a la hora del voto”, planteó el peronista Fernando Salino antes de plantear que se opondrían y recordaron una denuncia penal que el diputado Rodolfo Tailhade presentó contra Iglesias en 2021 por “enriquecimiento ilícito”.
“Googleen y van a ver pruebas de que es misógino, violento e ignorante. El Gobierno va a tener problemas con esta designación. Está lejísimo de las facultades de un diplomático” sentenció la nueva aliada oficialista: Carolina Moisés, quien el lunes se fue del peronismo y el martes asumió como vicepresidenta de la cámara alta. “Estuve seis años como diputada con él y con solamente esas tres palabras puedo describir su gestión”, arremetió.