Sin reacción: El Gobierno solo anunció una mesa política nacional, con los de siempre, convocando al diálogo a los gobernadores
Luego de la catástrofe de este domingo en el seno íntimo de La Libertad Avanza y en especial del Gobierno libertario, el presidente Javier Milei solo ordenó “crear una instancia de discusión interna en el Ejecutivo”. En la misma estarán los ultra cuestionados: su hermana, Karina, y el titular de Diputados, Martín Menem, en lo que representa un respaldo del jefe de Estado hacia ambos contra cualquier pronóstico “de limpieza”.
“No habrá cambios de Gabinete, así como tampoco se cambiará el rumbo económico”, confiaron desde Casa Rosada.
¿Cambios? Por lo pronto, en diciembre tanto Patricia Bullrich como Luis Petri dejarán sus carteras para asumir cargos legislativos.
El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.
O sea… con los de siempre… Los que ya venían reuniéndose en el seno del Gabinete... Un disparate que pareciera subestimar la mente del ciudadano argentino y en especial de quienes tenemos el deber de informar.
Un dato que muestra una tenue apertura hacia el diálogo fue el anuncio de que “el jefe de Gabinete de Ministros convocará a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”, la pregunta es: ¿incluirán a Axel Kicillof y aceptará la convocatoria?
Luego de 2 años de gestión, Milei se percata que hablar, escuchar y -esencialmente- RESPETAR a los mandatarios provinciales es NEURÁLGICO en una Democracia.