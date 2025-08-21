Sin Messi, con los goles de “Lucho” Suárez y una suerte que genera sueños, el Inter Miami es semfinalista de la Leagues Cup
Inter Miami se convirtió en el primer equipo clasificado para las semifinales de la Leagues Cup, torneo que reúne a los representantes de la Major League Soccer (MLS) y los de la Liga MX. Sin Lionel Messi, quien ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes, los dirigidos por Javier Mascherano vencieron 2-1 con un doblete de penal Luis Suárez a Tigres, que había igualado transitoriamente a través de Ángel Correa, y siguen adelante en el certamen continental.
No brilló el equipo estadounidense, pero mostró convicción para plantarse en campo rival, utilizar las bandas con Jordi Alba por un lado y Tadeo Allende por el otro y logró inquietar a Nahuel Guzmán. Justamente, una conexión entre Alba y Allende tras un error en salida del conjunto mexicano anunció el 1-0 que más tarde iba a llegar, pero el pase del español fue largo para el argentino. Luego, un centro venenoso del propio defensor ex Barcelona encontró el despeje de Juan Purata y por centímetros la jugada no terminó en gol en contra.
Y la apertura del marcador, finalmente, llegó nuevamente por una intervención del siempre peligroso Jordi Alba y una mano dentro del área de Javier Aquino. Suárez se hizo cargo de la ejecución y definió con toda la jerarquía que trae de sus años de gloria en el fútbol europeo: abrió el pie y, aunque Guzmán le adivinó la intención, no llegó a tapar el disparo.
Messi sonreía en uno de los palcos del Chase Stadium, pero luego mostró gestos de mayor preocupación. Inter Miami continuó dominando en el inicio del complemento y una conexión entre Rodrigo De Paul y Allende pudo terminar en el 2-0. Sin embargo, la ventaja mínima se mantuvo y Tigres, obligado por el resultado adverso, se adelantó en el campo y fue a buscar la igualdad.
Fue Ángel Correa, otro campeón del mundo, quien empató el partido con una gran maniobra individual. Recibió en el último tercio rival y la pelota se le fue larga en el control, pero igualmente logró llevársela en velocidad, pasó entre dos y definió con la ayuda de una débil respuesta de Ustari.
El envión del gol empujó al cuadro mexicano, que tuvo la victoria con un nuevo disparo de Correa que salvó Ustari. Pero fue el local el que iba a reír último luego de una mano de Juan Brunetta tras un disparo de De Paul y un penal sancionado vía VAR que Suárez aprovechó.
Y luego una increíble acción… en tiempo de descuento, un cabezazo de Ivan López pegó en un palo, hizo equilibrio sobre la línea y golpeó contra el otro poste. ¿La suerte del campeón?
Sea como sea, el sueño de Inter Miami, que enfrentará a Toluca u Orlando City por un lugar en al gran final, sigue vivo. Y podrá contar con su máxima figura para cumplirlo.