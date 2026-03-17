Sin Finalissima, La Scaloneta jugará en Argentina con Guatemala
La suspensión de la Finalissima dejó a la selección argentina con un partido menos de cara al Mundial. Sin embargo, en AFA rápidamente se pusieron manos a la obra para tapar este pequeño bache que quedaba en el calendario y ya cerraron un amistoso frente a Guatemala, que se disputará en nuestro país el martes 31 de marzo a modo de despedida de cara a la Copa del Mundo.
#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina!
La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala
https://t.co/NB3d3Q2QVy pic.twitter.com/M0abzWG3OZ
— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2026
Durante el comienzo de esta semana se llegó un acuerdo para jugar este partido en suelo argentino frente al seleccionado dirigido por Luis Fernando Tena, el cual aún no tiene estadio confirmado. En principio, se tiene muy en cuenta a “La Bombonera” y al Estadio Único ‘Diego Armando Maradona’ de La Plata, pero todavía no está descartada la chance de ir al Interior.
Es que Rosario Central está haciendo fuerza para llevar el choque al “Gigante de Arroyito”, sin descartarse el Estadio Único “Madre de Ciudades”, en Santiago del Estero.
Esto se debe a que el Monumental no estará disponible para esa fecha debido a que hay un recital ya programado de AC/DC. La legendaria banda australiana se presentará los días 23, 27 y justamente 31 de marzo, por lo que la habitual casa de la Selección está descartada de plano.
Si bien La Scaloneta no podrá medirse con selecciones calificadas o de primer nivel, que era la principal idea de esta fecha FIFA y tenía al equipo de Luis De La Fuente como el rival a vencer, sí tendrá la posibilidad de pasar algunos días en el país. Esto, para que los protagonistas puedan pasar tiempo junto a sus familias y reciban bien de cerca el cariño de la gente antes de la cita mundialista. Y es que para el clima interno del plantel, tener tiempo para trabajar en Ezeiza y complementar la parte personal, es algo que Scaloni también ahora pone en valoración.
De esta manera, la Albiceleste se entrenará en el Predio Lionel Andrés Messi, donde también estará concentrada desde el día domingo, fecha en la que saldrá un vuelo chárter desde Madrid con la mayoría de los concentrados. Ante la proximidad de este traslado, la lista de citados para esta fecha FIFA se conocerá entre el jueves y el viernes de esta semana y se espera que sea un recorte de la amplia reserva de entre 35 y 38 futbolistas que Scaloni tenía preparada para el partido con España.
Así las cosas, el calendario de la selección finalmente se verá afectado por la suspensión de la Finalissima y no contará con los rivales de nivel que el CT y el propio plantel pretendían. Esto, ya que tras el partido con España, Scaloni tenía programado un amistoso frente a Qatar, que se iba a jugar el martes 31 de marzo en el marco del Qatar Football Festival 2026, torneo de encuentros amistosos que se organiza en Asia, y tuvo que ser suspendido por el conflicto bélico.
Pasada esta fecha FIFA, únicamente quedará una ventana de fútbol de selecciones, en la cual La Scaloneta viajará a Estados Unidos. En junio, a pocas semanas del debut frente a Argelia -será el 16 de dicho mes-, el campeón del mundo disputará dos amistosos de preparación en tierras estadounidenses, los cuales aún no cuentan con rivales definidos.