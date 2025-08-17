Sin ceremonia oficial: Javier Milei encabezó acto en conmemoración del General José de San Martín
El presidente Javier Milei encabezó un escueto homenaje que se realizó este domingo 17 de agosto, en conmemoración por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Allí se reunió con varias figuras del Gobierno, entre ellas el ministro de Defensa, Luis Petri, quien en las últimas horas confirmó su candidatura como diputado nacional por Mendoza en La Libertad Avanza, para las elecciones del próximo 26 de octubre.
En el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, el mandatario estuvo acompañado por el jefe del Ejército Argentino, Teniente General Carlos Presti; el jefe de Casa Militar, General de Brigada Sebastián Ibáñez; y el jefe del Regimiento de Granaderos, Coronel Matías Mones Ruiz.
El Presidente Javier Milei encabezó en Casa Rosada este 17 de agosto el acto en conmemoración al Libertador General José de San Martín, a 175 años de su fallecimiento. pic.twitter.com/bYQ3UykQc3
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 17, 2025
A su vez, Milei estuvo en Balcarce 50, vestido con la indumentaria del Ejército, junto a la diputada nacional de LLA Lilia Lemoine y con Macarena Jimena Rodríguez, señalada en su momento como la “CM de Adorni”, pero que el vocero aclaró que era “fotógrafa del jefe de Estado”.
El Presidente Javier Milei y el Ministro de Defensa, Luis Petri, encabezaron el acto en conmemoración al Libertador General José de San Martín realizado por Granaderos en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.
Lo acompañan al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el… pic.twitter.com/z5zgXuyXes
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 17, 2025
El ministerio de Defensa también realizó una publicación en X, que luego fue reposteada por el presidente, en la que se informó: “Junto a los granaderos iniciamos este nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro Padre de la Patria, honrándolo con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana, donde descansan sus restos. 175 años después, el Gral. San Martín sigue siendo modelo para todos los argentinos. Por él somos libres y por él defendemos esa libertad como el mayor regalo y el más valioso tesoro”.
Junto a los @Granaderosarg iniciamos este nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro Padre de la Patria, honrándolo con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana, donde descansan sus restos.
175 años después, el Gral. San Martín sigue siendo modelo para todos… pic.twitter.com/3ysdo9RWPw
— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) August 17, 2025
Lemoine publicó una imagen junto a Milei vestido con ropa camuflada y señaló: “Hoy con Macarena Jimena conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”. Macarena Jimena Rodríguez es una extiktoker nombrada en marzo pasado a través de la Resolución 1079 como Coordinadora de Contenidos de Activos Digitales.
Hoy con @Macarenajimena_ conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que vino a almorzar con sus Granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
@JMilei pic.twitter.com/99oxwS5qX5
— Lilia Lemoine (@lilialemoine) August 17, 2025
“Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”, contó Lemoine en su cuenta de X en paralelo.
Por el 17 de agosto, Milei esta vez no realizó ningún acto oficial, aunque tras el almuerzo el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó un “recordatorio” en la Plaza San Martín.
En este nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad, rendimos homenaje al Gral. José de San Martín junto a su regimiento, sus @Granaderosarg, en la Plaza San Martín.
Su causa siempre fue la libertad. No luchó por odio ni por poder; lo único que quería era la libertad de… pic.twitter.com/fP1KTxn6xz
— Luis Petri (@luispetri) August 17, 2025
Petri, recientemente nombrado candidato a diputado por el oficialismo en Mendoza, también participó del almuerzo en Casa Rosada con los granaderos. Eso derivará en que el funcionario deje el Gabinete y pase al Parlamento, lo que obligará junto a la salida de Patricia Bullrich a renovaciones en el elenco ministerial.